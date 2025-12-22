Глава Южной Осетии назвал Россию гарантом безопасности и развития страны

На приеме по случаю годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Южной Осетии глава МИД страны Ахсар Джиоев зачитал приветствие главы государства. В нем президент напомнил, как Россия в 2008 году признала независимость республики.

Восьмого августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, многие жители которой уже имели гражданство России. В ответ Москва была вынуждена провести военную операцию, по итогам которой грузинские военные спустя пять дней были вытеснены из республики. Двадцать шестого августа 2008 года РФ признала суверенитет Южной Осетии, а также другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, ряд других государств. Россия не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию частью своей территории.