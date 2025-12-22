https://ria.ru/20251222/glava-2063945936.html
Глава Южной Осетии назвал Россию гарантом безопасности и развития страны
Глава Южной Осетии назвал Россию гарантом безопасности и развития страны - РИА Новости, 22.12.2025
Глава Южной Осетии назвал Россию гарантом безопасности и развития страны
Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности и развития Южной Осетии, заявил президент республики Алан Гаглоев. РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности и развития Южной Осетии, заявил президент республики Алан Гаглоев.
На приеме по случаю годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Южной Осетии глава МИД страны Ахсар Джиоев зачитал приветствие главы государства. В нем президент напомнил, как Россия в 2008 году признала независимость республики.
"Тем самым подтвердив, что Российская Федерация была и остаётся надёжным союзником и другом Южной Осетии, основным гарантом ее мирного и безопасного развития, социально-экономического роста", - указал Гаглоев.
Восьмого августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, многие жители которой уже имели гражданство России. В ответ Москва была вынуждена провести военную операцию, по итогам которой грузинские военные спустя пять дней были вытеснены из республики. Двадцать шестого августа 2008 года РФ признала суверенитет Южной Осетии, а также другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, ряд других государств. Россия не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию частью своей территории.