Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин будет участвовать в выборах в 2026 г - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
13:55 22.12.2025 (обновлено: 13:59 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/glava-2063834159.html
Спикер нижегородского парламента Люлин будет участвовать в выборах в 2026 г
Спикер нижегородского парламента Люлин будет участвовать в выборах в 2026 г - РИА Новости, 22.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин будет участвовать в выборах в 2026 г
Председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин заявил РИА Новости, что намерен вновь участвовать в выборах в депутаты регионального парламента... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:55:00+03:00
2025-12-22T13:59:00+03:00
нижегородская область
политика
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063835071_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_0db8d597c969d60f83adc176eefd841e.jpg
https://ria.ru/20251216/zhile-2062427894.html
https://ria.ru/20251216/bjudzhet-2062394078.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063835071_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_b06be1b25017b59404357bf130b7f2d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , госдума рф
Нижегородская область, Политика, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Госдума РФ
Спикер нижегородского парламента Люлин будет участвовать в выборах в 2026 г

Глава нижегородского заксобрания Люлин намерен вновь избираться в депутаты

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель нижегородского законодательного собрания Евгений Люлин
Председатель нижегородского законодательного собрания Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Председатель нижегородского законодательного собрания Евгений Люлин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин заявил РИА Новости, что намерен вновь участвовать в выборах в депутаты регионального парламента восьмого созыва.
Выборы в законодательное собрание Нижегородской области пройдут в сентябре 2026 года.
Батарея в квартире - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил важность доступного жилья
16 декабря, 16:39
"Я собираюсь баллотироваться в депутаты законодательного собрания… Мне важно на кончиках пальцев ощущать жизнь региона, встречаться с людьми, узнавать, что их волнует, посещать предприятия, колхозы. Все это есть в работе депутата регионального парламента", - сказал Люлин.
Он добавил, что в Госдуму, выборы в которую также состоятся в сентябре 2026 года, он избираться не планирует.
Как отметили в пресс-службе законодательного собрания Нижегородской области, по статистике состав депутатов регионального парламента меняется после каждых выборов минимум на треть.
"В 2026 году за кресла депутатов будут бороться ветераны СВО, которые станут новой мощной общественной силой. Работа по продвижению этих людей, доказавших на поле боя, что они настоящие патриоты своей страны, идет полным ходом", - сообщили в пресс-службе.
Люлин был председателем законодательного собрания Нижегородской области в 2002 - 2007 годах и вновь возглавляет его с сентября 2020 года по настоящее время.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин назвал областной бюджет реалистичным
16 декабря, 15:05
 
Нижегородская областьПолитикаНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала