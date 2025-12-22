Спикер нижегородского парламента Люлин будет участвовать в выборах в 2026 г

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин заявил РИА Новости, что намерен вновь участвовать в выборах в депутаты регионального парламента восьмого созыва.

Выборы в законодательное собрание Нижегородской области пройдут в сентябре 2026 года.

"Я собираюсь баллотироваться в депутаты законодательного собрания… Мне важно на кончиках пальцев ощущать жизнь региона, встречаться с людьми, узнавать, что их волнует, посещать предприятия, колхозы. Все это есть в работе депутата регионального парламента", - сказал Люлин.

Он добавил, что в Госдуму, выборы в которую также состоятся в сентябре 2026 года, он избираться не планирует.

Как отметили в пресс-службе законодательного собрания Нижегородской области, по статистике состав депутатов регионального парламента меняется после каждых выборов минимум на треть.

"В 2026 году за кресла депутатов будут бороться ветераны СВО, которые станут новой мощной общественной силой. Работа по продвижению этих людей, доказавших на поле боя, что они настоящие патриоты своей страны, идет полным ходом", - сообщили в пресс-службе.