Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
16:47 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/gladkov-2063893014.html
Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом
Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом - РИА Новости, 22.12.2025
Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом
Ситуация с работой интернета в приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются атакам ВСУ, непростая, однако нужно сделать все возможное, чтобы... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:47:00+03:00
2025-12-22T16:47:00+03:00
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965665612_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_c277877004d7a4ddb0d35e5747e0cc63.jpg
https://ria.ru/20251222/ochered-2063808028.html
https://ria.ru/20251222/ofis-2063804716.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965665612_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_a17240536dcd393ea20cf2cc6e1d667c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом

Гладков поручил обеспечить бесперебойную работу интернета в Белгородской области

© iStock.com / Bill OxfordВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / Bill Oxford
Вышка сотовой связи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Ситуация с работой интернета в приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются атакам ВСУ, непростая, однако нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу интернета и усилить информирование белгородцев о работоспособности мобильных сервисов в регионе при ограничениях сотовой связи, поручил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ крайне непростая. Зачастую речь идёт о полном отсутствии интернета и невозможности подняться на вышку и восстановить. Но есть дети, у которых дистанционное обучение, есть необходимость вызвать скорую помощь, есть общение с родственниками. Сейчас это главные вопросы, которые требуют решения", — подчеркнул Гладков.
Врач осматривает пациента после операции по замене коленного сустава - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Очередь на эндопротезирование ликвидирована в Белгородской области
Вчера, 12:36
Как сообщили в региональном правительстве, на текущий момент на территории приграничных муниципалитетов Белгородской области функционируют восемь провайдеров, предоставляющих доступ в интернет посредством волоконно-оптических каналов связи жителям региона. Средняя стоимость абонентской платы за услуги интернета находится в пределах 600-700 рублей. У шести операторов она не поднималась с 2024 года. А средняя цена подключения частного домовладения к интернету составляет 6-7 тысяч рублей.
Как сообщил заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков, в ходе анализа информация о завышении стоимости тарифов в приграничных муниципальных образованиях региона не подтвердилась. Предоставление услуг интернета осуществляется в соответствии с установленными тарифными планами компаний, которые зафиксированы, а также проверяются Федеральной антимонопольной службой.
"В случае повторных обращений жителей по поводу увеличения стоимости подключения и предоставления услуг интернета главы муниципальных образований должны запросить документы — платёжные поручения. Нужно подтверждение, что пришёл платёж", — обозначил Гладков.
Кроме того, глава региона поручил усилить информирование белгородцев о работоспособности мобильных сервисов в регионе при ограничениях сотовой связи. По данным местных властей, в период частичного ограничения работы мобильного интернета на территории Белгородской области продолжают функционировать сервисы, внесенные в так называемый "Белый список", согласованный министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В данный момент в перечень уже входят более 150 сервисов, включая государственные и банковские приложения, а также маркетплейсы и соцсети. Сервисы, оповещающих мирное население о перемещении вражеских БПЛА и во время ракетных атак, были перенесены в государственный мессенджер Мax. Работа по наполнению так называемого "Белого списка" ведётся постоянно, уточнили в правительстве.
"Эту работу необходимо усиливать, в том числе и среди наших юных жителей, через министерство образования области, через министерство общественных коммуникаций. Если мы детям будет объяснять, что такое "Белый список", то они быстрее поделятся этими знаниями со своими родителями, бабушками и дедушками", - сказал Гладков, добавив, что эту работу необходимо продвигать через СМИ, глав муниципалитетов, министров, замгубернатора, через МФЦ. "И особенно важно ознакомить всех жителей приграничья", – поручил глава региона.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Белгороде открылся первый в регионе цифровой офис МФЦ
Вчера, 12:24
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала