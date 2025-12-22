Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом

БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Ситуация с работой интернета в приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются атакам ВСУ, непростая, однако нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу интернета и усилить информирование белгородцев о работоспособности мобильных сервисов в регионе при ограничениях сотовой связи, поручил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ крайне непростая. Зачастую речь идёт о полном отсутствии интернета и невозможности подняться на вышку и восстановить. Но есть дети, у которых дистанционное обучение, есть необходимость вызвать скорую помощь, есть общение с родственниками. Сейчас это главные вопросы, которые требуют решения", — подчеркнул Гладков.
Как сообщили в региональном правительстве, на текущий момент на территории приграничных муниципалитетов Белгородской области функционируют восемь провайдеров, предоставляющих доступ в интернет посредством волоконно-оптических каналов связи жителям региона. Средняя стоимость абонентской платы за услуги интернета находится в пределах 600-700 рублей. У шести операторов она не поднималась с 2024 года. А средняя цена подключения частного домовладения к интернету составляет 6-7 тысяч рублей.
Как сообщил заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков, в ходе анализа информация о завышении стоимости тарифов в приграничных муниципальных образованиях региона не подтвердилась. Предоставление услуг интернета осуществляется в соответствии с установленными тарифными планами компаний, которые зафиксированы, а также проверяются Федеральной антимонопольной службой.
"В случае повторных обращений жителей по поводу увеличения стоимости подключения и предоставления услуг интернета главы муниципальных образований должны запросить документы — платёжные поручения. Нужно подтверждение, что пришёл платёж", — обозначил Гладков.
Кроме того, глава региона поручил усилить информирование белгородцев о работоспособности мобильных сервисов в регионе при ограничениях сотовой связи. По данным местных властей, в период частичного ограничения работы мобильного интернета на территории Белгородской области продолжают функционировать сервисы, внесенные в так называемый "Белый список", согласованный министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В данный момент в перечень уже входят более 150 сервисов, включая государственные и банковские приложения, а также маркетплейсы и соцсети. Сервисы, оповещающих мирное население о перемещении вражеских БПЛА и во время ракетных атак, были перенесены в государственный мессенджер Мax. Работа по наполнению так называемого "Белого списка" ведётся постоянно, уточнили в правительстве.
"Эту работу необходимо усиливать, в том числе и среди наших юных жителей, через министерство образования области, через министерство общественных коммуникаций. Если мы детям будет объяснять, что такое "Белый список", то они быстрее поделятся этими знаниями со своими родителями, бабушками и дедушками", - сказал Гладков, добавив, что эту работу необходимо продвигать через СМИ, глав муниципалитетов, министров, замгубернатора, через МФЦ. "И особенно важно ознакомить всех жителей приграничья", – поручил глава региона.