Гладков поручил обеспечить белгородское приграничье стабильным интернетом

БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Ситуация с работой интернета в приграничных районах Белгородской области, которые подвергаются атакам ВСУ, непростая, однако нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу интернета и усилить информирование белгородцев о работоспособности мобильных сервисов в регионе при ограничениях сотовой связи, поручил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ситуация из-за обстрелов со стороны ВСУ крайне непростая. Зачастую речь идёт о полном отсутствии интернета и невозможности подняться на вышку и восстановить. Но есть дети, у которых дистанционное обучение, есть необходимость вызвать скорую помощь, есть общение с родственниками. Сейчас это главные вопросы, которые требуют решения", — подчеркнул Гладков.

Как сообщили в региональном правительстве, на текущий момент на территории приграничных муниципалитетов Белгородской области функционируют восемь провайдеров, предоставляющих доступ в интернет посредством волоконно-оптических каналов связи жителям региона. Средняя стоимость абонентской платы за услуги интернета находится в пределах 600-700 рублей. У шести операторов она не поднималась с 2024 года. А средняя цена подключения частного домовладения к интернету составляет 6-7 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков, в ходе анализа информация о завышении стоимости тарифов в приграничных муниципальных образованиях региона не подтвердилась. Предоставление услуг интернета осуществляется в соответствии с установленными тарифными планами компаний, которые зафиксированы, а также проверяются Федеральной антимонопольной службой.

"В случае повторных обращений жителей по поводу увеличения стоимости подключения и предоставления услуг интернета главы муниципальных образований должны запросить документы — платёжные поручения. Нужно подтверждение, что пришёл платёж", — обозначил Гладков.

Кроме того, глава региона поручил усилить информирование белгородцев о работоспособности мобильных сервисов в регионе при ограничениях сотовой связи. По данным местных властей, в период частичного ограничения работы мобильного интернета на территории Белгородской области продолжают функционировать сервисы, внесенные в так называемый "Белый список", согласованный министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В данный момент в перечень уже входят более 150 сервисов, включая государственные и банковские приложения, а также маркетплейсы и соцсети. Сервисы, оповещающих мирное население о перемещении вражеских БПЛА и во время ракетных атак, были перенесены в государственный мессенджер Мax. Работа по наполнению так называемого "Белого списка" ведётся постоянно, уточнили в правительстве.