Гладков сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде
13:24 22.12.2025
Гладков сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде
Гладков сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде
Чрезвычайное происшествие произошло в одной из финансовых организаций в Белгороде, подозреваемый задержан, угрозы населению нет, сообщил губернатор Белгородской
белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде

Гладков сообщил о ЧП в одной из финансовых организаций в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие произошло в одной из финансовых организаций в Белгороде, подозреваемый задержан, угрозы населению нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Произошло ЧП в одной из финансовых организаций города Белгорода. Силовые структуры работают. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. Благодарны правоохранительным органам за оперативность и обеспечение безопасности жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Белгороде проверяют информацию о ЧП в отделении банка
БелгородПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
