Гладков сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде
Гладков сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде
Чрезвычайное происшествие произошло в одной из финансовых организаций в Белгороде, подозреваемый задержан, угрозы населению нет, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:24:00+03:00
2025-12-22T13:24:00+03:00
2025-12-22T13:32:00+03:00
