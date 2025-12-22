Гладков предложил перенести в Шебекино одно из министерств

БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил поручить одному из региональных министерств контроль восстановления поврежденных объектов в Шебекинском округе с переносом туда рабочего кабинета министра.
Гладков на заседании правительства региона остался недоволен сроками восстановления поврежденных объектов в Шебекинском округе при том, что подрядчикам выдано авансом 634 миллиона рублей.
"Предложение простое – одно из министерств переносить сейчас в Шебекино. Сейчас брать под не то что внешнее управление, контроль за восстановлением переносить на кого-то из министров… Переносить туда рабочий кабинет и выстраивать эти процессы. У администрации пока не получается эта работа. И взаимодействие с другими муниципалитетами не получается, не вижу. Шестьсот миллионов рублей в авансе", - сказал Гладков на заседании, трансляция которого велась в социальных сетях.
Контроль Гладков предложил передать либо министру ЖКХ региона Алексею Ботвиньеву, либо министру строительства Оксане Козлитиной, либо одному из заместителей губернатора.
Претензии Гладков высказал также в отношении Борисовского округа.
Сегодня планируется проведение совещания для принятия решения по проблемным вопросам.