Гладков предложил перенести в Шебекино одно из министерств - РИА Новости, 22.12.2025
10:59 22.12.2025 (обновлено: 11:00 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/gladkov-2063779848.html
Гладков предложил перенести в Шебекино одно из министерств
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Гладков предложил перенести в Шебекино одно из министерств

Гладков предложил перенести кабинет главы Минстроя в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил поручить одному из региональных министерств контроль восстановления поврежденных объектов в Шебекинском округе с переносом туда рабочего кабинета министра.
Гладков на заседании правительства региона остался недоволен сроками восстановления поврежденных объектов в Шебекинском округе при том, что подрядчикам выдано авансом 634 миллиона рублей.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Белгородской области назвали сумму, требуемую для восстановления региона
26 мая, 10:18
"Предложение простое – одно из министерств переносить сейчас в Шебекино. Сейчас брать под не то что внешнее управление, контроль за восстановлением переносить на кого-то из министров… Переносить туда рабочий кабинет и выстраивать эти процессы. У администрации пока не получается эта работа. И взаимодействие с другими муниципалитетами не получается, не вижу. Шестьсот миллионов рублей в авансе", - сказал Гладков на заседании, трансляция которого велась в социальных сетях.
Контроль Гладков предложил передать либо министру ЖКХ региона Алексею Ботвиньеву, либо министру строительства Оксане Козлитиной, либо одному из заместителей губернатора.
Претензии Гладков высказал также в отношении Борисовского округа.
Сегодня планируется проведение совещания для принятия решения по проблемным вопросам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Гладков раскритиковал районную администрацию за отказ жителю в компенсации
17 марта, 12:28
 
Белгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
