15:02 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/genprokuratura-2063855391.html
В России запретили деятельность трех польских организаций
2025-12-22T15:02:00+03:00
2025-12-22T15:02:00+03:00
В России запретили деятельность трех польских организаций

Генпрокуратура: в России запретили деятельность трех польских организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Деятельность трех польских организаций, которые работают под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО, реализовывая их враждебную политику по отношению к РФ, запретили в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации запретила деятельность трех польских организаций. В ходе проверок установлено, что три организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego работают под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО и фактически реализуют их враждебную политику по отношению к России", - сказали в ведомстве.
Здание консульства России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Польше закрылось последнее российское генконсульство
Вчера, 13:46
В ГП отметили, что в организациях разрабатываются стратегии по военному и экономическому сдерживанию России, ведению информационной войны, расширению санкций против нашего государства и дружественных нам стран. Реализуются проекты и программы, направленные на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, расширению НАТО на Восток.
Также в ведомстве подчеркнули, что организации проводят целенаправленную политику по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время.
"Фонды активно сотрудничают с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и нежелательными организациями", - заключили в ГП.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Польши преподнес Орбану необычный подарок
20 декабря, 16:06
 
В миреРоссияПольшаВостокНАТОГенеральная прокуратура РФСовет Европы
 
 
