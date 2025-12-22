В России запретили деятельность трех польских организаций

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Деятельность трех польских организаций, которые работают под патронатом властей Польши, Совета Европы и структур НАТО, реализовывая их враждебную политику по отношению к РФ, запретили в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации запретила деятельность трех польских организаций. В ходе проверок установлено, что три организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego работают под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО и фактически реализуют их враждебную политику по отношению к России", - сказали в ведомстве.
В ГП отметили, что в организациях разрабатываются стратегии по военному и экономическому сдерживанию России, ведению информационной войны, расширению санкций против нашего государства и дружественных нам стран. Реализуются проекты и программы, направленные на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, расширению НАТО на Восток.
Также в ведомстве подчеркнули, что организации проводят целенаправленную политику по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время.
"Фонды активно сотрудничают с представителями радикальной оппозиции, иностранными агентами и нежелательными организациями", - заключили в ГП.
