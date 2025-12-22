https://ria.ru/20251222/general-2063758403.html
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы - РИА Новости, 22.12.2025
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы
СК РФ в своем Telegram-канале показал кадры с места убийства генерала Фанила Сарварова на юге Москвы: автомобиль от взрыва был сильно поврежден, в том числе... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:09:00+03:00
2025-12-22T10:09:00+03:00
2025-12-22T10:41:00+03:00
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
ясенево
kia rio
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
убийство генерала сарварова в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063756704_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_7430d1e24d9a4385b717cbd7e4bea420.jpg
https://ria.ru/20251222/mirotvorets-2063764960.html
москва
россия
ясенево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063756704_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_18502cb38f2e3baf013b20556372d6c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, ясенево, kia rio, фанил сарваров (генерал-лейтенант), убийство генерала сарварова в москве
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Ясенево, Kia Rio, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Убийство генерала Сарварова в Москве
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы
СК показал видео с места убийства генерала Сарварова на юге Москвы