СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы
10:09 22.12.2025 (обновлено: 10:41 22.12.2025)
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы
СК РФ в своем Telegram-канале показал кадры с места убийства генерала Фанила Сарварова на юге Москвы: автомобиль от взрыва был сильно поврежден, в том числе... РИА Новости, 22.12.2025
москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, ясенево, kia rio, фанил сарваров (генерал-лейтенант), убийство генерала сарварова в москве
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Ясенево, Kia Rio, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Убийство генерала Сарварова в Москве
СК показал кадры с места взрыва на юге Москвы

СК показал видео с места убийства генерала Сарварова на юге Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. СК РФ в своем Telegram-канале показал кадры с места убийства генерала Фанила Сарварова на юге Москвы: автомобиль от взрыва был сильно поврежден, в том числе внутри.
По данным СК, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
На видео показан сильно повреждённый белый Kia Sorrento. У машины пробило колеса, капот разворочен и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель - ее фактически вынесло. Сзади выбиты стекла, отлетел бампер.
Соседние машины также повреждены – по-видимому, взрывной волной.
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
МоскваСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияЯсеневоKia RioФанил Сарваров (генерал-лейтенант)Убийство генерала Сарварова в Москве
 
 
