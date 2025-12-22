Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ" 22.12.2025
13:45 22.12.2025
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
ФСБ показала момент получения взятки директором департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" в кафе в "Москва-сити". РИА Новости, 22.12.2025
2025
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки в 2 миллиона рублей. За эти деньги он обещал помочь с заключением госконтракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. Подрядчик передал ему взятку в кафе в "Москва-сити".
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"

В "Москва-сити" сняли момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ФСБ показала момент получения взятки директором департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" в кафе в "Москва-сити".
На опубликованных кадрах показано, как один из злоумышленников приносит с собой в кафе в "Москва-сити" бумажный пакет. Также на видео показан момент задержания взяточника.
Ранее ФСБ сообщала, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была зафиксирована встреча директора департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" с гендиректором подрядной организации в кафе бизнес-центра "Москва-сити", в ходе которой была передана взятка за содействие при заключении госконтракта.
СК раскрыл подробности задержания топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала