ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ" - РИА Новости, 22.12.2025
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
ФСБ показала момент получения взятки директором департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" в кафе в "Москва-сити". РИА Новости, 22.12.2025
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки в 2 миллиона рублей.
За эти деньги он обещал помочь с заключением госконтракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. Подрядчик передал ему взятку в кафе в "Москва-сити".
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
