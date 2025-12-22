В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей, которая занималась незаконным обменом валют, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
"ФСБ в Горловке задержала ОПГ за незаконный обмен валюты. Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики. Незаконный доход преступной группы составил более 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
"Следователем следственного отдела по городу Горловка СУ СК Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 172 УК России (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативные материалы передали в региональное следственное управление СК России для принятия процессуального решения.
