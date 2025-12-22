В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей, которая занималась незаконным обменом валют, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.