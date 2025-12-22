Рейтинг@Mail.ru
В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 22.12.2025 (обновлено: 11:22 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/fsb-2063733261.html
В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей
В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей - РИА Новости, 22.12.2025
В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей
ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей, которая занималась незаконным обменом валют, сообщили в РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T07:10:00+03:00
2025-12-22T11:22:00+03:00
происшествия
горловка
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
фсб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063782878_0:0:1904:1071_1920x0_80_0_0_a53778a40e95720a8aea1823f047f996.jpg
https://ria.ru/20251209/zaderzhanie-2060746374.html
https://ria.ru/20250127/litva-1995722582.html
горловка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063782878_231:0:1659:1071_1920x0_80_0_0_d2068353bb1b66ff04ec1d431930e137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), фсб
Происшествия, Горловка, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ
В Горловке задержали ОПГ с доходом более 18 миллионов рублей

ФСБ задержала ОПГ за незаконный обмен валюты

© Следком ДНР/TelegramФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц, которая занималась незаконным обменом валют
ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц, которая занималась незаконным обменом валют - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Следком ДНР/Telegram
ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц, которая занималась незаконным обменом валют
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. ФСБ в Горловке задержала организованную преступную группу лиц с общим доходом более 18 миллионов рублей, которая занималась незаконным обменом валют, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
"ФСБ в Горловке задержала ОПГ за незаконный обмен валюты. Участники ОПГ под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли посредством валютных бирж, после чего обналичивали денежные средства через подконтрольные коммерческие организации на территории республики. Незаконный доход преступной группы составил более 18 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Полиция задержала семь подозреваемых в незаконном обороте лекарств
9 декабря, 10:33
"Следователем следственного отдела по городу Горловка СУ СК Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 172 УК России (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативные материалы передали в региональное следственное управление СК России для принятия процессуального решения.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря в Литву - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Калининградской области пресекли контрабанды янтаря в Литву
27 января, 15:37
 
ПроисшествияГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)ФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала