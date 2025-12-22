"Билайн" стал телеком-партнером фрод-рулетки Т-Банка

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Т-Банк и "Билайн" договорились о сотрудничестве в рамках сервиса по борьбе с телефонным мошенничеством - фрод-рулетки "Ловушка для мошенников", сообщает банк.

В рамках партнерства "Билайн" будет перенаправлять в фрод-рулетку трафик телефонных мошеннических звонков, что позволит существенно увеличить масштабы нейтрализации мошенников.

Фрод-рулетка — это сервис, который с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени перехватывает звонки мошенников и анонимно перенаправляет их на пользователей. Его миссия — оттачивание навыка противодействия мошенникам и защита потенциальных жертв от злоумышленников.

Как сообщалось ранее, Т-Банк после года тестирования на ограниченном числе пользователей в конце ноября открыл доступ к фрод-рулетке "Ловушка для мошенников" для всех россиян.

За три недели более 40 тысяч участников приняли почти 1 миллион звонков мошенников, пользователи удерживали злоумышленников на линии в общей сложности 5 тысяч часов. Благодаря этому удалось предотвратить хищения на сумму более 74 миллионов рублей. Трафик также направляется во фрод-рулетку с помощью Т-Мобайла.

По данным Т-Банка, телефонный "фрод" в 2025 году попал в мошеннические лидеры, обогнав схемы с инвестициями и "разводы" на сайтах объявлений - по сравнению с прошлым годом рост составляет 31%, а среднестатистическая жертва телефонного мошенничества помолодела на шесть лет: до 33 лет с 39.

Ежедневно участники фрод-рулетки перехватывают в среднем 20 тысяч звонков и нейтрализуют около 238 часов работы мошенников, предотвращая хищения на 4 миллиона рублей. Фрод-рулетка позволила выявить на стадии появления две новые схемы: с обманом участников СВО под видом звонков от сотрудников военкомата и с фальшивыми вызовами в поликлинику якобы для профилактики гонконгского гриппа.