БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.

"Пока что вопросы о том, как можно обеспечить мир (на Украине - ред.), носят гипотетический характер… Тем не менее, европейцы заявили о своей принципиальной готовности к созданию "европейских войск", - заявил Писториус в интервью газете Zeit.

Он указал, что инициатива по созданию "многонациональных сил" обретет реальные черты только в случае ее поддержки со стороны США. "Теперь ход за США. Они должны принять значительное участие в обеспечении гарантий безопасности", - сказал Писториус.

Глава германского минобороны полагает, что в таком случае американцам и европейцам удалось бы создать "огромную сдерживающую силу".

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе "многонациональных сил", называя этот вопрос непростым.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России , чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.