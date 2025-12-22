Рейтинг@Mail.ru
Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 22.12.2025 (обновлено: 22:58 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/frg-2063967994.html
Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине
Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине
Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T22:55:00+03:00
2025-12-22T22:58:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
борис писториус
стив уиткофф
джаред кушнер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598848_0:120:2335:1434_1920x0_80_0_0_855f145709fe1fb44d6415b804a102de.jpg
https://ria.ru/20251222/frg-2063966957.html
https://ria.ru/20251221/frg-2063670761.html
https://ria.ru/20251215/lavrov-2062241972.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993598848_28:126:2378:1888_1920x0_80_0_0_2dbf35235a3059e59c069e3dbff21bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, борис писториус, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы украины, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
Писториус назвал гипотетическим присутствие сил ФРГ на Украине

Писториус: участие ФРГ в составе "многонациональных сил" на Украине гипотетично

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает гипотетическим возможное участие Германии в формировании так называемых "многонациональных сил" для их развертывания на территории Украины в рамках обсуждаемых для нее западными странами гарантий безопасности.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В ФРГ назвали стратегию безопасности США "документом о разводе" с Европой
Вчера, 22:34
"Пока что вопросы о том, как можно обеспечить мир (на Украине - ред.), носят гипотетический характер… Тем не менее, европейцы заявили о своей принципиальной готовности к созданию "европейских войск", - заявил Писториус в интервью газете Zeit.
Он указал, что инициатива по созданию "многонациональных сил" обретет реальные черты только в случае ее поддержки со стороны США. "Теперь ход за США. Они должны принять значительное участие в обеспечении гарантий безопасности", - сказал Писториус.
Глава германского минобороны полагает, что в таком случае американцам и европейцам удалось бы создать "огромную сдерживающую силу".
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц дважды уходил от ответа на вопрос о возможном участии бундесвера в составе "многонациональных сил", называя этот вопрос непростым.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В ФРГ не верят в заключение прочного мира с нынешними властями Украины
21 декабря, 17:40
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы
15 декабря, 22:03
 
В миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала