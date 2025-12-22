В ФРГ назвали стратегию безопасности США "документом о разводе" с Европой

БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал "документом о разводе" с Европой новую стратегию национальной безопасности США.

"Если применять обычные критерии политической рациональности, то можно сказать, что это документ о разводе", - сказал Писториус в интервью газете Zeit.

Министр признался, что не может дать однозначную оценку американской стратегии нацбезопасности. "Отчасти это (стратегия - ред.) читается также и как анализ ситуации", - заметил он.

По его словам, "второй переломный момент" в отношениях между США Европой наступил еще за несколько месяцев до появления этого документа. "Явная критика демократий в Европе, миграционной и экономической политики не была чем-то новым или неожиданным в этой стратегии. Вице-президент США (Джей Ди - ред.) Вэнс уже высказывался в подобном духе на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале", - напомнил Писториус.

С тех пор, тон американского правительства стал "более резким", заметил он. "Однако то, что в будущем США будут уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, было ясно уже давно, и я указывал на это еще несколько лет назад", - сказал германский министр.

Вместе с тем он убежден, что США остаются заинтересованными в сохранении стабильности в Европе. "Стабильная Европа по-прежнему остается в центре интересов США. На саммите НАТО Гааге они (американцы - ред.) также очень четко высказались в поддержку НАТО и статьи 5", - указал Писториус.

В то же время он считает, что в будущем "европейцам придется гораздо больше полагаться на себя". "Потеря Европы стала бы фатальной ошибкой США в области безопасности и внешней политики. Но мы должны серьезно относиться к этой национальной стратегии безопасности хотя бы потому, что она влияет на действия других стран в мире", - заключил Писториус.

Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС . В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине . Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.