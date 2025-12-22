Рейтинг@Mail.ru
23:52 22.12.2025
Во Франции прокомментировали исчезновение вооружений, переданных Киеву
Во Франции прокомментировали исчезновение вооружений, переданных Киеву
Во Франции прокомментировали исчезновение вооружений, переданных Киеву

Филиппо назвал предсказуемым исчезновение вооружения, переданного Киеву

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал ужасным, но предсказуемым, что многие западные вооружения, попадая на Украину, исчезают, и вновь призвал прекратить поставки оружия Киеву.
"Ужасно! Но это было так предсказуемо! "Около 600 тысяч вооружений исчезли"... Вооружения, которые мы передали Украине. И вы уже знаете, где мы найдем часть этого... Эта катастрофа должна прекратиться! Больше ни одного евро, ни единого вооружения для Украины, для этих масштабных хищений, для этой войны, которая не наша, для этой повсеместной коррупции!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию газеты Parisien, в которой говорится, что многие вооружения, которые западные страны поставляют Украине, "исчезают с радаров" по прибытии в пункт назначения, а сложности с их отслеживанием вызывают вопросы на фоне решения стран Евросоюза предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
