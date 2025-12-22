В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал

Сотрудник подделывал инвентаризационные документы, чтобы скрыть пропажи и передавал украденные вещи коллекционеру фарфора Жислену М., работающему смотрителем одного из залов в Лувре, сообщается в материале.

По решению суда, оба мужчины были обязаны вернуть украденное имущество, коллекционеру запретили работать в Лувре, а метрдотеля отстранили от должности в Елисейском дворце, заключается в тексте.