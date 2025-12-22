Рейтинг@Mail.ru
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/frantsiya-2063776466.html
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал - РИА Новости, 22.12.2025
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал
Сотрудник Елисейского дворца на протяжении двух лет выносил фарфоровую посуду из резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:49:00+03:00
2025-12-22T10:49:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_57f8f81e3fb26e3dafdf32913ffef229.jpg
https://ria.ru/20251222/luvr-2063740349.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151125/87/1511258775_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_4b31528d2e0d021b59054965da93630d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал

Le Figaro: во Франции разгорелся скандал из-за кражи в Елисейском дворце

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПочетный караул у Елисейского дворца в Париже
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сотрудник Елисейского дворца на протяжении двух лет выносил фарфоровую посуду из резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
По данным газеты, метрдотель Томас М., отвечающий за сервировку столов и учет посуды, похитил около ста изделий из севрского фарфора на сумму в десятки тысяч евро, включая чашки, тарелки и другие предметы, относящиеся к культурному наследию Франции.
Сотрудник подделывал инвентаризационные документы, чтобы скрыть пропажи и передавал украденные вещи коллекционеру фарфора Жислену М., работающему смотрителем одного из залов в Лувре, сообщается в материале.
По решению суда, оба мужчины были обязаны вернуть украденное имущество, коллекционеру запретили работать в Лувре, а метрдотеля отстранили от должности в Елисейском дворце, заключается в тексте.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
08:53
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала