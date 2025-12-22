https://ria.ru/20251222/frantsiya-2063776466.html
В Елисейском дворце разгорелся громкий скандал
Le Figaro: во Франции разгорелся скандал из-за кражи в Елисейском дворце
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости
. Сотрудник Елисейского дворца на протяжении двух лет выносил фарфоровую посуду из резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет
французская газета Le Figaro.
По данным газеты, метрдотель Томас М., отвечающий за сервировку столов и учет посуды, похитил около ста изделий из севрского фарфора на сумму в десятки тысяч евро, включая чашки, тарелки и другие предметы, относящиеся к культурному наследию Франции
.
Сотрудник подделывал инвентаризационные документы, чтобы скрыть пропажи и передавал украденные вещи коллекционеру фарфора Жислену М., работающему смотрителем одного из залов в Лувре, сообщается в материале.
По решению суда, оба мужчины были обязаны вернуть украденное имущество, коллекционеру запретили работать в Лувре, а метрдотеля отстранили от должности в Елисейском дворце, заключается в тексте.