Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
22:45 22.12.2025
Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ
Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2025
Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ
Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, задержанного ранее во Франции, уже отпустили, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь... РИА Новости, 22.12.2025
Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ

Задержанного во Франции экс-генпрокурора Украины Пискуна отпустили

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, задержанного ранее во Франции, уже отпустили, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в окружении экс-генпрокурора.
"Согласно информации от окружения бывшего генпрокурора, французы его отпустили, но расследование продолжается", - говорится в материале на сайте издания.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
Вчера, 19:26
При этом источники украинских журналистов заявили, что во время обыска у Пискуна было изъято 90 тысяч евро, три килограмма золота и 18 наручных часов элитных марок на сумму более одного миллиона евро. Происхождение ценностей экс-генпрокурор объяснить не смог, поэтому в отношении него было открыто дело о легализации средств, полученных преступным путем.
Ранее украинские СМИ сообщили, что бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна задержали после проведения обысков в его доме во Франции.
Пискун трижды занимал должность генпрокурора Украины в разные периоды: 2002-2003 годы, 2004-2005 годы, 2007 год. С 2007 по 2012 год он был депутатом Верховной рады V и VI созывов от ныне запрещенной "Партии регионов". В 2020 году Пискун некоторое время был советником на тот момент генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявляла, что назначила его из-за "опытности".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times
Вчера, 11:15
 
