Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна, задержанного ранее во Франции, уже отпустили, сообщило украинское издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в окружении экс-генпрокурора.
"Согласно информации от окружения бывшего генпрокурора, французы его отпустили, но расследование продолжается", - говорится в материале на сайте издания.
При этом источники украинских журналистов заявили, что во время обыска у Пискуна было изъято 90 тысяч евро, три килограмма золота и 18 наручных часов элитных марок на сумму более одного миллиона евро. Происхождение ценностей экс-генпрокурор объяснить не смог, поэтому в отношении него было открыто дело о легализации средств, полученных преступным путем.
Пискун трижды занимал должность генпрокурора Украины в разные периоды: 2002-2003 годы, 2004-2005 годы, 2007 год. С 2007 по 2012 год он был депутатом Верховной рады V и VI созывов от ныне запрещенной "Партии регионов". В 2020 году Пискун некоторое время был советником на тот момент генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявляла, что назначила его из-за "опытности".