Во Франции полиция отпустила экс-генпрокурора Украины Пискуна, пишут СМИ

При этом источники украинских журналистов заявили, что во время обыска у Пискуна было изъято 90 тысяч евро, три килограмма золота и 18 наручных часов элитных марок на сумму более одного миллиона евро. Происхождение ценностей экс-генпрокурор объяснить не смог, поэтому в отношении него было открыто дело о легализации средств, полученных преступным путем.