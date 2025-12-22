Минюст включил нидерландский фонд в перечень нежелательных в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, нидерландский фонд "Правовая инициатива"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Stichting Justice Initiative (SJI, фонд "Правовая инициатива")*, Нидерланды", - говорится в перечне.
В декабре Генеральная прокуратура РФ объявила нидерландскую неправительственную организацию Stichting Justice Initiative, созданную при участии американского фонда Джорджа Сороса*, нежелательной в России. Отмечалось, что в марте 2022 года акцент работы фонда сместился на составление докладов о ситуации с правами человека в свете российско-украинского конфликта.
Кроме того, как сообщали в ГП РФ, НПО оказывает помощь украинским властям в документировании материалов для последующей передачи в Международный уголовный суд о так называемых военных преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Для этого ее члены активно сотрудничают с иноагентами и иностранными структурами, деятельность которых в России запрещена.
*Организация внесена в перечень нежелательных в России.