Минюст включил нидерландский фонд в перечень нежелательных в России - РИА Новости, 22.12.2025
18:01 22.12.2025
Минюст включил нидерландский фонд в перечень нежелательных в России
Минюст включил нидерландский фонд в перечень нежелательных в России
Министерство юстиции России включило в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, нидерландский фонд "Правовая инициатива"*,... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
россия, джордж сорос, международный уголовный суд, министерство юстиции рф (минюст россии), в мире
Россия, Джордж Сорос, Международный уголовный суд, Министерство юстиции РФ (Минюст России), В мире
Минюст включил нидерландский фонд в перечень нежелательных в России

Фонд "Правовая инициатива" из Нидерландов попал в список нежелательных в России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, нидерландский фонд "Правовая инициатива"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Stichting Justice Initiative (SJI, фонд "Правовая инициатива")*, Нидерланды", - говорится в перечне.

В декабре Генеральная прокуратура РФ объявила нидерландскую неправительственную организацию Stichting Justice Initiative, созданную при участии американского фонда Джорджа Сороса*, нежелательной в России. Отмечалось, что в марте 2022 года акцент работы фонда сместился на составление докладов о ситуации с правами человека в свете российско-украинского конфликта.
Кроме того, как сообщали в ГП РФ, НПО оказывает помощь украинским властям в документировании материалов для последующей передачи в Международный уголовный суд о так называемых военных преступлениях, якобы совершенных ВС РФ. Для этого ее члены активно сотрудничают с иноагентами и иностранными структурами, деятельность которых в России запрещена.
*Организация внесена в перечень нежелательных в России.
Созданную при участии фонда Сороса* НПО объявили нежелательной в России
