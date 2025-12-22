Рейтинг@Mail.ru
ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 году - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 22.12.2025 (обновлено: 11:31 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/fns-2063789394.html
ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 году
ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 году - РИА Новости, 22.12.2025
ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 году
Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:30:00+03:00
2025-12-22T11:31:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154949/92/1549499218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5be2c80f019b64bd1668b61a6b1cc0aa.jpg
https://ria.ru/20251022/nds-2049939638.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063222554.html
https://ria.ru/20251218/fas-2062792792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154949/92/1549499218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1ed8ae460cfce9d2fe479d5971dfc27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 году

ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 г при переходе на НДС 22%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПокупка
Покупка - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Покупка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новая ставка НДС в размере 22% начинает действовать с 2026 года, необходимые обновления для ее отображения в чеках пока дорабатываются, поэтому по расчетам, совершенным с 1 января до обновления контрольно-кассовой техники и программного обеспечения, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ не будет требовать формирования кассовых чеков с новой ставкой этого налога, сообщается на сайте ведомства.
"С 1 января 2026 года устанавливается новая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%. В связи с этим меняются форматы фискальных документов. Соответствующий приказ ФНС России находится на регистрации в Минюсте. После регистрации приказа вся контрольно-кассовая техника должна быть обновлена и иметь возможность формировать кассовые чеки с указанием новой ставки", - говорится на сайте.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении НДС
22 октября, 21:30
По информации от производителей внешнего программного обеспечения, производителей и пользователей онлайн-касс, необходимые обновления для отображения в кассовом чеке ставки НДС 22% находятся в доработке, срок которой может достигать трех-четырех месяцев, отметили в ФНС.
"Для более комфортного перехода налогоплательщиков на новые правила работы ФНС России рекомендовала своим территориальным налоговым органам в течение первого квартала 2026 года не проводить проверочные мероприятия, а сконцентрироваться на информировании и консультировании налогоплательщиков по вопросам указания в кассовом чеке новой ставки НДС 22%", - отмечается на сайте.
"При этом пользователи ККТ должны формировать налоговую отчетность с учетом новой ставки НДС. По расчетам, совершенным в период с 01.01.2026 года до обновления ККТ и ПО, ФНС не будет требовать формирования кассовых чеков коррекции с новой ставкой НДС", - подчеркнули в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин назвал цели повышения НДС
19 декабря, 13:29
Указание в кассовом чеке прежней ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо только в определенных ситуациях, отмечает ФНС.
В частности, речь идет о таких ситуациях, как возврат товара с 1 января при его реализации до 2026 года; формирование кассового чека коррекции с 1 января по расчету, совершенному до 2026 года; получение предоплаты за товар до 2026 года, а товар был реализован после 1 января; предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была произведена после 1 января.
Президент России Владимир Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ФАС предупредила о недопущении роста цен на продукты на фоне изменения НДС
18 декабря, 00:59
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала