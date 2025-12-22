Рейтинг@Mail.ru
Филиппо раскритиковал призыв создать европейский флот авианосцев
13:48 22.12.2025
Филиппо раскритиковал призыв создать европейский флот авианосцев
в мире
франция
шарль де голль
флориан филиппо
эммануэль макрон
патриот
евросоюз
франция
в мире, франция, шарль де голль, флориан филиппо, эммануэль макрон, патриот, евросоюз
В мире, Франция, Шарль де Голль, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Патриот, Евросоюз
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник раскритиковал призыв бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона создать европейский флот авианосцев.
Ранее в понедельник Бретон заявил в эфире телеканала CNews, что необходимо рассмотреть вопрос создания флота авианосцев "под европейским флагом".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Макрона о Путине вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:43
"Тьерри Бретон теперь хочет "флот европейских авианосцев под европейским флагом"! Никогда! Если бы они когда-нибудь существовали, нам пришлось бы рассматривать их как вражеские корабли и топить их! Французская армия должна быть на 100% французской", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Он также вновь призвал к выходу Франции из состава Евросоюза.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны.
В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль", будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина - 310 метров, в отличие от "Шарля де Голля", чье водоизмещение составляет 42 тысячи тонн, а длина - 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он будет сможет нести 30 боевых самолетов.
Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине
21 декабря, 16:46
 
В миреФранцияШарль де ГолльФлориан ФилиппоЭммануэль МакронПатриотЕвросоюз
 
 
