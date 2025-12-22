Филиппо раскритиковал призыв создать европейский флот авианосцев

Ранее в понедельник Бретон заявил в эфире телеканала CNews, что необходимо рассмотреть вопрос создания флота авианосцев "под европейским флагом".

Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.