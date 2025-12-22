Филиппо раскритиковал призыв создать европейский флот авианосцев

ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник раскритиковал призыв бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона создать европейский флот авианосцев.
Ранее в понедельник Бретон заявил в эфире телеканала CNews, что необходимо рассмотреть вопрос создания флота авианосцев "под европейским флагом".
"Тьерри Бретон теперь хочет "флот европейских авианосцев под европейским флагом"! Никогда! Если бы они когда-нибудь существовали, нам пришлось бы рассматривать их как вражеские корабли и топить их! Французская армия должна быть на 100% французской", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Он также вновь призвал к выходу Франции из состава Евросоюза.
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны.
В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль", будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина - 310 метров, в отличие от "Шарля де Голля", чье водоизмещение составляет 42 тысячи тонн, а длина - 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он будет сможет нести 30 боевых самолетов.
Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.
