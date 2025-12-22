Рейтинг@Mail.ru
10:40 22.12.2025
ФАС согласовала цену на дженерик "Флупентиксол Велфарм"
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Флупентиксол", предназначенный для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний, согласованная цена на 7,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюанксол", сообщили в ведомстве.
"ФАС: цены на "Флупентиксол Велфарм" снижены на 7,5%. Согласованные цены на первый отечественный дженерик в рамках МНН "Флупентиксол" снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Флюанксол", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Флупентиксол Велфарм" применяется у взрослых для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний.
"Так, цена за упаковку раствора для внутримышечного введения дженерика из 10 ампул объемом 1 мл в дозировке 20 мг/мл согласована на уровне 906 рублей, при этом цена за аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована на уровне 980 рублей", - говорится в сообщении.
Согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал, добавили в ведомстве. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, заключили там.
