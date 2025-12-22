ФАС согласовала цену на дженерик "Флупентиксол Велфарм"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Флупентиксол", предназначенный для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний, согласованная цена на 7,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюанксол", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Флупентиксол", предназначенный для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний, согласованная цена на 7,5% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Флюанксол", сообщили в ведомстве.

ФАС : цены на "Флупентиксол Велфарм" снижены на 7,5%. Согласованные цены на первый отечественный дженерик в рамках МНН "Флупентиксол" снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Флюанксол", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Флупентиксол Велфарм" применяется у взрослых для поддерживающего лечения шизофрении и других психотических состояний.

"Так, цена за упаковку раствора для внутримышечного введения дженерика из 10 ампул объемом 1 мл в дозировке 20 мг/мл согласована на уровне 906 рублей, при этом цена за аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована на уровне 980 рублей", - говорится в сообщении.