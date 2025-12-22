Рейтинг@Mail.ru
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
06:18 22.12.2025 (обновлено: 06:19 22.12.2025)
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
Европейские лидеры перекладывают на Россию ответственность за собственные ошибки, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, евросоюз, россия, владимир путин, чей боуз
В мире, Евросоюз, Россия, Владимир Путин, Чей Боуз
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские лидеры перекладывают на Россию ответственность за собственные ошибки, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных "лидеров". Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них", — написал он.
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Президент также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
Кто хочет нового ракетного кризиса в Европе
В мире
 
 
