https://ria.ru/20251222/evropa-2063731226.html
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России - РИА Новости, 22.12.2025
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
Европейские лидеры перекладывают на Россию ответственность за собственные ошибки, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T06:18:00+03:00
2025-12-22T06:18:00+03:00
2025-12-22T06:19:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
владимир путин
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_783:0:3072:1287_1920x0_80_0_0_51c34d1403cc400e4b90c54cd2defb58.jpg
https://ria.ru/20251221/rossiya-2063557899.html
https://ria.ru/20251221/evropa-2063521940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c8233357e745cd7004baa50f7b01cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, владимир путин, чей боуз
В мире, Евросоюз, Россия, Владимир Путин, Чей Боуз
"Клоунское шоу". Журналист рассказал, что случилось в Европе из-за России
Боуз: Европа перекладывает на Россию ответственность за собственные ошибки