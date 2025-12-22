Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов безумна, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.