МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов безумна, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они выступают за то, чтобы отказаться от доступных нефти и газа из России и закупать более дорогие. Так и хочется спросить: "Ребята, вы с ума сошли?", - сказал собеседник агентства.
Собеседник подчеркнул, что его шокирует открытое выражение в Евросоюзе радости насчет такого нелогичной политики.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.