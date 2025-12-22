Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России - РИА Новости, 22.12.2025
04:03 22.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России
Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России

РИА Новости: Ларри Джонсон назвал отказ ЕС от нефти и газа из России безумным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Политика Евросоюза по отказу от доступных нефти и газа из России в пользу более дорогих аналогов безумна, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они выступают за то, чтобы отказаться от доступных нефти и газа из России и закупать более дорогие. Так и хочется спросить: "Ребята, вы с ума сошли?", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это бесполезно". США предложили Европе смириться с неизбежным
2 декабря, 08:00
Собеседник подчеркнул, что его шокирует открытое выражение в Евросоюзе радости насчет такого нелогичной политики.
"Очень многие и в Европе и в США действительно верят, что Россия зависима от экспорта нефти и газа, и если отрезать эти потоки, российская экономика развалится. Люди просто не понимают ситуацию", - заключил он.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в декабре заявил, что еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
16 октября, 11:21
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ЕС приняли предварительное соглашение по запрету импорта газа из России
3 декабря, 05:16
 
