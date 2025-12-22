Рейтинг@Mail.ru
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.12.2025 (обновлено: 08:01 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/evropa-2063667801.html
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства - РИА Новости, 22.12.2025
Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства
Когда мы говорим о бешеной милитаризации ЕС, важно не размазывать ответственность на всех поровну. Во-первых, в Европе нет ни одного народа, который собирается... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:00:00+03:00
2025-12-22T08:01:00+03:00
аналитика
евросоюз
фридрих мерц
россия
германия
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063690425_0:20:1144:664_1920x0_80_0_0_492ddc68cfb33fd4fbafcf39850722b9.jpg
https://ria.ru/20251215/evropa-2062124350.html
https://ria.ru/20251220/novosti-2063558459.html
https://ria.ru/20251218/germaniya-2062793086.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063690425_0:0:989:742_1920x0_80_0_0_90d6cab806a14a420adfd619ed0a37b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, евросоюз, фридрих мерц, россия, германия, европа, нато
Аналитика, Евросоюз, Фридрих Мерц, Россия, Германия, Европа, НАТО

Развалины Берлина все ближе: Европе предложили средство от самоубийства

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Когда мы говорим о бешеной милитаризации ЕС, важно не размазывать ответственность на всех поровну. Во-первых, в Европе нет ни одного народа, который собирается сам с песнями ехать на восточный фронт и там погибать. Сколько ни старается пропаганда, ни поляки, ни немцы, ни даже прибалты массово воевать с русскими не хотят. В интернете — сколько угодно, в окопах — дураков нет.
Во-вторых, среди европейского руководства на эту тему тоже бушует война. За спинами Орбана и Фицо, открыто выступающих против агрессивных планов Брюсселя, толпятся, стараясь не высовываться, руководители Италии, Австрии, Чехии. Против войны с Россией такие мощные партии, как французское "Национальное объединение" и немецкая "Альтернатива для Германии".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
15 декабря, 13:35
Давайте скажем честно: если Европа рухнет в пропасть новой войны с нами, одним из главных виновников этого будет канцлер Германии. Именно Фридрих Мерц гарцует сегодня впереди всех на боевом коне.
За ним — легендарный ВПК, ставший главным драйвером немецкой экономики, связи с ключевым мировым мегафондом BlackRock, чьи интересы он продолжает обслуживать, а также неуемное желание изобразить из себя рейхсканцлера в четвертом антироссийском рейхе. Надо ли напоминать, чем заканчивают такие рейхсканцлеры и где находят потом их обгорелые трупы?
На днях видный американский экономист Джеффри Сакс обратился к Мерцу с открытым письмом, в котором, как говорится, "выдал базу". Он напомнил об огромном историческом долге Германии перед Россией.
Именно благодаря советским руководителям Германия получила возможность объединиться и стать экономическим паровозом Европы. В то время Москва получила от немцев всевозможные заверения в том, что развитие страны будет мирным и не станет угрожать России. Обещания насчет нерасширения НАТО давались без счета. Но практически сразу они были нарушены.
У германского руководства, получившего из рук Москвы богатейшую и влиятельнейшую страну, были все возможности, чтобы не допустить расширения Североатлантического альянса на восток. Но там выбрали путь войны.
Уже в 1999 году Германия приняла участие в натовских бомбежках Сербии. Потом признала Косово. Одобрила вступление в НАТО восточноевропейских стран и прибалтийских лимитрофов. Стала гарантом соглашения между президентом Януковичем и оппозицией, которое было нарушено немедленно. Поддержала Минские соглашения, заведомо зная, что Киев не собирается их выполнять. Ну а сейчас там докатились до фактической агрессии против России с использованием украинских прокладок.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Россия положит конец". В Британии сообщили Европе плохие новости
20 декабря, 19:38
Немцы прекрасно видят, в какую пропасть тащит страну их лидер. Рейтинг Мерца каждую неделю обновляет антирекорд. Люди выходят протестовать против милитаризации и голосуют против введения обязательного призыва в армию. В целом немецкий народ не хочет наступать на гитлеровские грабли и становиться врагом России.
Однако методов против Кости Сапрыкина у немцев нет. Не избранный народом, а назначенный коллегами-политиками канцлер строит планы по "отражению российской агрессии". Именно такими формулировками объясняло свое вторжение в СССР нацистское руководство — вы не поверите, но они тоже "отражали" большевиков.
Чем военная авантюра кончится для Германии, понятно заранее. Если Украина для нас — часть русского мира, то по отношению к ФРГ никаких сантиментов нет. Скорее наоборот, крепнет ощущение, что товарищ Сталин проявил в 1945-м излишнюю гуманность.
Единственное спасение для немцев — да и для всей Европы — предложено Джеффри Саксом. Это учет всех требований России в области безопасности, отказ от расширения НАТО и нейтральный статус для Украины.
Понятно, что канцлер Мерц на такое вряд ли пойдет. Поэтому немцам надо делать все, чтобы добиваться смены своих политических элит — только тогда у них будет шанс выстроить нормальный диалог с Москвой.
Вопрос в том, успеют ли инертные народные массы снести своих потерявших берега руководителей. Ведь Мерц практически открыто декларирует нападение на Россию уже в ближайшие годы. Часики тикают. До развалин Берлина осталось всего ничего.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России
18 декабря, 01:01
 
АналитикаЕвросоюзФридрих МерцРоссияГерманияЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала