Когда мы говорим о бешеной милитаризации ЕС, важно не размазывать ответственность на всех поровну. Во-первых, в Европе нет ни одного народа, который собирается сам с песнями ехать на восточный фронт и там погибать. Сколько ни старается пропаганда, ни поляки, ни немцы, ни даже прибалты массово воевать с русскими не хотят. В интернете — сколько угодно, в окопах — дураков нет.

Во-вторых, среди европейского руководства на эту тему тоже бушует война. За спинами Орбана и Фицо, открыто выступающих против агрессивных планов Брюсселя, толпятся, стараясь не высовываться, руководители Италии, Австрии, Чехии. Против войны с Россией такие мощные партии, как французское "Национальное объединение" и немецкая "Альтернатива для Германии".

Давайте скажем честно: если Европа рухнет в пропасть новой войны с нами, одним из главных виновников этого будет канцлер Германии. Именно Фридрих Мерц гарцует сегодня впереди всех на боевом коне.

За ним — легендарный ВПК, ставший главным драйвером немецкой экономики, связи с ключевым мировым мегафондом BlackRock, чьи интересы он продолжает обслуживать, а также неуемное желание изобразить из себя рейхсканцлера в четвертом антироссийском рейхе. Надо ли напоминать, чем заканчивают такие рейхсканцлеры и где находят потом их обгорелые трупы?

На днях видный американский экономист Джеффри Сакс обратился к Мерцу с открытым письмом, в котором, как говорится, "выдал базу". Он напомнил об огромном историческом долге Германии перед Россией.

Именно благодаря советским руководителям Германия получила возможность объединиться и стать экономическим паровозом Европы. В то время Москва получила от немцев всевозможные заверения в том, что развитие страны будет мирным и не станет угрожать России. Обещания насчет нерасширения НАТО давались без счета. Но практически сразу они были нарушены.

У германского руководства, получившего из рук Москвы богатейшую и влиятельнейшую страну, были все возможности, чтобы не допустить расширения Североатлантического альянса на восток. Но там выбрали путь войны.

Уже в 1999 году Германия приняла участие в натовских бомбежках Сербии. Потом признала Косово. Одобрила вступление в НАТО восточноевропейских стран и прибалтийских лимитрофов. Стала гарантом соглашения между президентом Януковичем и оппозицией, которое было нарушено немедленно. Поддержала Минские соглашения, заведомо зная, что Киев не собирается их выполнять. Ну а сейчас там докатились до фактической агрессии против России с использованием украинских прокладок.

Немцы прекрасно видят, в какую пропасть тащит страну их лидер. Рейтинг Мерца каждую неделю обновляет антирекорд. Люди выходят протестовать против милитаризации и голосуют против введения обязательного призыва в армию. В целом немецкий народ не хочет наступать на гитлеровские грабли и становиться врагом России.

Однако методов против Кости Сапрыкина у немцев нет. Не избранный народом, а назначенный коллегами-политиками канцлер строит планы по "отражению российской агрессии". Именно такими формулировками объясняло свое вторжение в СССР нацистское руководство — вы не поверите, но они тоже "отражали" большевиков.

Чем военная авантюра кончится для Германии, понятно заранее. Если Украина для нас — часть русского мира, то по отношению к ФРГ никаких сантиментов нет. Скорее наоборот, крепнет ощущение, что товарищ Сталин проявил в 1945-м излишнюю гуманность.

Единственное спасение для немцев — да и для всей Европы — предложено Джеффри Саксом. Это учет всех требований России в области безопасности, отказ от расширения НАТО и нейтральный статус для Украины.

Понятно, что канцлер Мерц на такое вряд ли пойдет. Поэтому немцам надо делать все, чтобы добиваться смены своих политических элит — только тогда у них будет шанс выстроить нормальный диалог с Москвой.