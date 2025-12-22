https://ria.ru/20251222/evrokomissija-2063857617.html
В ЕК заявили, что поддерживают мирные усилия России и США по Украине
Еврокомиссия, комментируя переговоры между РФ и США, заявила, что всегда приветствовала содержательные мирные усилия. РИА Новости, 22.12.2025
В ЕК заявили, что поддерживают мирные усилия России и США по Украине
