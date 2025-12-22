"Евраз" создал одноименное ПАО в ноябре

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Евраз" создал одноименное публичное акционерное общество (ПАО) в конце ноября, при объединении которого было выделено четыре российских филиала "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Западно-сибирская ТЭЦ" и "Евразруда", следует из данных ЕГРЮЛ.
В конце июля "Евраз" заявлял, что создаст одноименное ПАО из двух своих филиалов на Урале ("Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК", в который также входит "Евразруда", "Западно-сибирская ТЭЦ"). Новое предприятие должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании.
Согласно данным реестра, ПАО "Евраз" было зарегистрировано 28 ноября этого года в Нижнем Тагиле. После реорганизации к нему были присоединены четыре филиала: "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Западно-сибирская ТЭЦ" и "Евразруда". Ранее "Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК" входили в британскую компанию Evraz plс.
Ранее сообщалось, что акции нового публичного общества, которые объединят стоимость российских активов группы, выйдут на торги на Мосбирже в первом полугодии 2026 года.
В июле Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права британской Evraz plc в отношении ее дочернего предприятия "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО).
Согласно законодательству, в отношении таких компаний допускается через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.
В октябре Evraz plc получила иск от российского актива "Евраз НТМК" с требованием о погашении долга в 97,6 миллиарда рублей за счет изъятия активов в России.