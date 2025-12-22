"Евраз" создал одноименное ПАО в ноябре

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Евраз" создал одноименное публичное акционерное общество (ПАО) в конце ноября, при объединении которого было выделено четыре российских филиала "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Западно-сибирская ТЭЦ" и "Евразруда", следует из данных ЕГРЮЛ.

В конце июля "Евраз" заявлял, что создаст одноименное ПАО из двух своих филиалов на Урале ("Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК", в который также входит " Евразруда ", " Западно-сибирская ТЭЦ "). Новое предприятие должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании.

Согласно данным реестра, ПАО "Евраз" было зарегистрировано 28 ноября этого года в Нижнем Тагиле . После реорганизации к нему были присоединены четыре филиала: "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Западно-сибирская ТЭЦ" и "Евразруда". Ранее "Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК" входили в британскую компанию Evraz plс.

Ранее сообщалось, что акции нового публичного общества, которые объединят стоимость российских активов группы, выйдут на торги на Мосбирже в первом полугодии 2026 года.

Согласно законодательству, в отношении таких компаний допускается через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды.