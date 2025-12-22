Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии с 22 по 28 декабря, в том числе на малых высотах, сообщила телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что во время учений могут выполняться сверхзвуковые полеты на специально предусмотренных для этого высотах.