Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Истребители стран-членов НАТО проведут тренировочные полёты в воздушном пространстве Эстонии с 22 по 28 декабря, в том числе на малых высотах, сообщила телерадиокомпания ERR.
"На этой неделе, с 22 по 28 декабря, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время учений могут выполняться сверхзвуковые полеты на специально предусмотренных для этого высотах.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.