ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналистки Наташи Рей

ПАРИЖ, 22 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск французской журналистки Наташи Рей, осужденной за утверждения, что Брижит Макрон не женщина, сообщил РИА Новости адвокат журналистки Франсуа Данглеан.

В августе Данглеан сообщил агентству, что первый иск был отклонен судом под предлогом "неоригинальности подписи" истицы.

Адвокат подтвердил, что в этот раз ЕСПЧ счел иск приемлемым, однако не уточнил возможные сроки его рассмотрения.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции , называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США

В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.