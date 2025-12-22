Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналистки Наташи Рей - РИА Новости, 22.12.2025
05:18 22.12.2025
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналистки Наташи Рей
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналистки Наташи Рей - РИА Новости, 22.12.2025
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналистки Наташи Рей
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск французской журналистки Наташи Рей, осужденной за утверждения, что Брижит Макрон не женщина, РИА Новости, 22.12.2025
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналистки Наташи Рей

РИА Новости: ЕСПЧ принял иск осужденной за слова о поле жены Макрона журналистки

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск французской журналистки Наташи Рей, осужденной за утверждения, что Брижит Макрон не женщина, сообщил РИА Новости адвокат журналистки Франсуа Данглеан.
"Жалоба Наташи Рей зарегистрирована в Европейском суде по правам человека, дело находится на рассмотрении суда", - сообщил он.
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ: обвиняемые в травле Брижит Макрон требуют в суде доказать ее пол
28 октября, 15:36
В августе Данглеан сообщил агентству, что первый иск был отклонен судом под предлогом "неоригинальности подписи" истицы.
Адвокат подтвердил, что в этот раз ЕСПЧ счел иск приемлемым, однако не уточнил возможные сроки его рассмотрения.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил Рей, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рей, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал Рей по делу против нее о клевете, начатого против нее Брижит Макрон и ее братом. Суд счёл, что большинство ее комментариев не подпадает под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон, пишет BFMTV
16 декабря, 16:53
 
В миреПарижФранцияСШАБрижит МакронЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)YouTube
 
 
