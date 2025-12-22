https://ria.ru/20251222/es-2063892858.html
Евросоюз ввел санкции против российского судьи и прокурора
ЕС в понедельник ввел санкции против двух граждан РФ - судью Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилу Баландину - якобы за "нарушения прав человека", говорится в... РИА Новости, 22.12.2025
ЕС ввел санкции против российского судьи Гордеева и прокурора Баландиной