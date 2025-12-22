МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лидеры Европы совершают огромную ошибку, продолжая думать, что им удалось ослабить Россию, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Европейцы думают, что если США вступят в конфликт на Украине, то Россия обязательно проиграет. Потому что США, как они считают, могут все. И при этом они все еще верят, что Россия слаба, а ее армия неэффективна. Но все доказательства говорят об обратном — о том, что сейчас Россия — одна из ведущих держав мира наряду с Китаем и у нее есть как экономические, так и военные рычаги влияния", — сказал он.
По словам эксперта, западная пропаганда игнорирует объективные факты, постоянно заявляя о скором упадке экономики России и победе Украины, что, пояснил Крук, просто невозможно.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Брюсселя против Москвы сокрушили не российскую, а европейскую экономику.
В России же не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
