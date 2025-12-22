https://ria.ru/20251222/energodar-2063913834.html
В Энергодаре мирный житель пострадал при атаке ВСУ
В Энергодаре мирный житель пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.12.2025
В Энергодаре мирный житель пострадал при атаке ВСУ
Мужчина пострадал при атаке украинских войск на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 22.12.2025
В Энергодаре мирный житель пострадал при атаке ВСУ
