На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Запуск второго энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 состоялся в понедельник, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков и технический директор СГК Олег Петров.

"Сегодня введены в работу технологически сложные объекты, построенные с применением самого современного российского оборудования. Эти пуски подтверждают, что, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, энергетика продолжает развиваться и решать задачи, поставленные президентом, по повышению надежности энергоснабжения, подключению новых потребителей. Желаю всем работникам отрасли успехов и поздравляю с профессиональным праздником", – приводятся слова Новака на сайте правительства России.

Энергоблок строили с 2022 года. Его установленная мощность составляет 185 мегаватт. Прирост дополнительной тепловой мощности теплоэлектроцентрали составит 270 гигакалорий в час. В свою очередь, установленная мощность Красноярской ТЭЦ-3 вырастет до 393 мегаватт.

На станции работает более 700 человек. Еще около 100 человек будет принято после ввода второго энергоблока в работу.

Общая стоимость проекта – 30 миллиардов рублей. Энергоблок оснащен российским оборудованием, он прошел комплексные испытания. Объект включен в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие".

В пресс-службе подчеркнули, что новой тепловой энергии достаточно, чтобы снабдить отоплением и горячей водой 450 многоэтажек.

"Электроэнергия, вырабатываемая новым энергоблоком, будет поступать в общую энергосистему страны, позволяя обеспечить ресурсами промышленные объединения, инфраструктурные проекты, предприятия малого и среднего бизнеса, жилой сектор", – отмечается в сообщении СГК.