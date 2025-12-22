Рейтинг@Mail.ru
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок
22.12.2025
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок - РИА Новости, 22.12.2025
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок
Россия, Красноярский край
Россия, Красноярский край
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок

Запуск второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 прошел в понедельник

© Фото предоставлено пресс-службой СГК
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СГК
На Красноярской ТЭЦ-3 запустили второй энергоблок
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Запуск второго энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3 состоялся в понедельник, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Красноярского края Михаил Котюков и технический директор СГК Олег Петров.
"Сегодня введены в работу технологически сложные объекты, построенные с применением самого современного российского оборудования. Эти пуски подтверждают, что, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша страна, энергетика продолжает развиваться и решать задачи, поставленные президентом, по повышению надежности энергоснабжения, подключению новых потребителей. Желаю всем работникам отрасли успехов и поздравляю с профессиональным праздником", – приводятся слова Новака на сайте правительства России.
Энергоблок строили с 2022 года. Его установленная мощность составляет 185 мегаватт. Прирост дополнительной тепловой мощности теплоэлектроцентрали составит 270 гигакалорий в час. В свою очередь, установленная мощность Красноярской ТЭЦ-3 вырастет до 393 мегаватт.
На станции работает более 700 человек. Еще около 100 человек будет принято после ввода второго энергоблока в работу.
Общая стоимость проекта – 30 миллиардов рублей. Энергоблок оснащен российским оборудованием, он прошел комплексные испытания. Объект включен в федеральный проект "Чистый воздух" национального проекта "Экологическое благополучие".
В пресс-службе подчеркнули, что новой тепловой энергии достаточно, чтобы снабдить отоплением и горячей водой 450 многоэтажек.
"Электроэнергия, вырабатываемая новым энергоблоком, будет поступать в общую энергосистему страны, позволяя обеспечить ресурсами промышленные объединения, инфраструктурные проекты, предприятия малого и среднего бизнеса, жилой сектор", – отмечается в сообщении СГК.
Вместе с новым энергоблоком на ТЭЦ введены в эксплуатацию современный электрофильтр и башенная градирня высотой 88 метров – она нужна для охлаждения вспомогательного оборудования энергоблока. Внутри градирни будет постоянно охлаждаться оборотная техническая вода, тем самым сократится ее забор из реки Енисей, отмечают в пресс-службе.
РоссияКрасноярский край
 
 
