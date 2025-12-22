В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне, заключившие договор с лесничеством, могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа в размере 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что за незаконную вырубку живой елки или самовольное выкапывание лесных насаждений может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, за использование автомоторных средств штраф может увеличиться до 500 тысяч рублей.