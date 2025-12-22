Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году
06:19 22.12.2025 (обновлено: 06:28 22.12.2025)
В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году
В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году - РИА Новости, 22.12.2025
В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году
Россияне, заключившие договор с лесничеством, могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа в размере 500 тысяч рублей, рассказал РИА... РИА Новости, 22.12.2025
общество, россия, московская область (подмосковье), сергей колунов, госдума рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), новый год
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергей Колунов, Госдума РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Новый год
В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году

РИА Новости: срубить елку к Новому году можно, заключив договор с лесничеством

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне, заключившие договор с лесничеством, могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа в размере 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что за незаконную вырубку живой елки или самовольное выкапывание лесных насаждений может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, за использование автомоторных средств штраф может увеличиться до 500 тысяч рублей.
Продавцы на елочном базаре на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно покупать новогоднюю елку
20 декабря, 03:15
"Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий", - сказал Колунов.
Депутат отметил, что узнать, есть ли такая возможность в конкретном регионе, а также найти ближайшее лесничество можно на сайте лесного ведомства своего субъекта. По словам собеседника агентства, это может быть комитет, министерство или департамент, их список опубликован на сайте Рослесхоза.
"Кроме того, по всей России в преддверии праздников открываются тысячи елочных базаров, где продают елки из питомников. Только в Подмосковье в этом году будет работать 178 таких точек. Самое простое, конечно, - прийти и выбрать по душе", - заключил Колунов.
Ёлочный базар - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Юрист напомнил о наказании за вырубку елки
14 декабря, 02:53
 
ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергей КолуновГосдума РФФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Новый год
 
 
