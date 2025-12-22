Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Елки Липецкой земли" стартовал в Ельце
Липецкая область
 
12:14 22.12.2025
Фестиваль "Елки Липецкой земли" стартовал в Ельце
Фестиваль "Елки Липецкой земли" стартовал в Ельце - РИА Новости, 22.12.2025
Фестиваль "Елки Липецкой земли" стартовал в Ельце
В городе Елец Липецкой области стартовал новогодний фестиваль "Елки Липецкой земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.12.2025
Фестиваль "Елки Липецкой земли" стартовал в Ельце

В Ельце стартовал новогодний фестиваль "Елки Липецкой земли"

ЛИПЕЦК, 22 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области стартовал новогодний фестиваль "Елки Липецкой земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, все городские округа собрали свои самые нарядные и символичные елки в одном месте. На торжественное открытие приехали делегации со всего региона. Гостей ждала насыщенная программа с праздничными выступлениями, веселой ярмаркой и концертом.
Артамонов отметил, что фестиваль уже открыт для всех желающих. Мероприятие организовано центром туризма "Липецкая земля" при поддержке администрации Ельца. Возле каждой елки есть QR-код, считав его можно подробнее узнать о муниципалитете, который она представляет и проголосовать за понравившуюся.
"Очень здорово, что у нас появляются такие искренние и душевные проекты. Здесь можно увидеть, насколько богата и разнообразна история каждого уголка нашей области", — сказал Артамонов.
Сбор урожая кукурузы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Артамонов: липецкие фермеры даже в непогоду получили богатый урожай
18 декабря, 17:45
 
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
 
 
