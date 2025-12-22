Фестиваль "Елки Липецкой земли" стартовал в Ельце

ЛИПЕЦК, 22 дек - РИА Новости. В городе Елец Липецкой области стартовал новогодний фестиваль "Елки Липецкой земли", сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, все городские округа собрали свои самые нарядные и символичные елки в одном месте. На торжественное открытие приехали делегации со всего региона. Гостей ждала насыщенная программа с праздничными выступлениями, веселой ярмаркой и концертом.

Артамонов отметил, что фестиваль уже открыт для всех желающих. Мероприятие организовано центром туризма "Липецкая земля" при поддержке администрации Ельца. Возле каждой елки есть QR-код, считав его можно подробнее узнать о муниципалитете, который она представляет и проголосовать за понравившуюся.