Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов
18:07 22.12.2025
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов
Молдавские и приднестровские эксперты по вопросам здравоохранения обсудили в понедельник в Бендерах проблему импорта медикаментов в Приднестровье, сообщила... РИА Новости, 22.12.2025
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов

Приднестровье и Молдавия обсудили проблемы импорта медикаментов

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Молдавские и приднестровские эксперты по вопросам здравоохранения обсудили в понедельник в Бендерах проблему импорта медикаментов в Приднестровье, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики.
"Профильные специалисты предметно обсудили накопившиеся проблемы в части импорта в Приднестровье лекарственных средств и оборудования, прежде всего необходимых для лечебных учреждений, а также для розничной продажи в аптекарских сетях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приднестровская сторона представила сведения относительно медикаментов, в которых есть насущная потребность, и по которым имели место отказы, и призвала содействовать их беспрепятственному ввозу в республику. Достигнута договоренность обменяться в письменном порядке перечнем этих препаратов.
На встрече обсуждались отдельные аспекты законодательного регулирования импорта медикаментов и соответствующих лабораторных исследований. Приднестровская сторона коснулась особенностей поставок лекарств, медицинских изделий и оборудования в качестве гуманитарной помощи, а также высказалась за то, чтобы вопрос квалификации медиков приднестровских бригад скорой помощи не препятствовал доставке ургентных в лечебные учреждения за пределами территорий сторон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
