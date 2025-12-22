https://ria.ru/20251222/eksperty-2063919422.html
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов - РИА Новости, 22.12.2025
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов
Молдавские и приднестровские эксперты по вопросам здравоохранения обсудили в понедельник в Бендерах проблему импорта медикаментов в Приднестровье, сообщила... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:07:00+03:00
2025-12-22T18:07:00+03:00
2025-12-22T18:07:00+03:00
молдавия
приднестровская молдавская республика
в мире
медикаменты
импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg
https://ria.ru/20251220/pmr-2063486579.html
https://ria.ru/20251220/pridnestrove-2063479189.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3326f7cd4fe772d8c0f184fd89f76850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, приднестровская молдавская республика, в мире, медикаменты, импорт
Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Медикаменты, Импорт
Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов
Приднестровье и Молдавия обсудили проблемы импорта медикаментов
ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости.
Молдавские и приднестровские эксперты по вопросам здравоохранения обсудили в понедельник в Бендерах проблему импорта медикаментов в Приднестровье, сообщила
пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики.
"Профильные специалисты предметно обсудили накопившиеся проблемы в части импорта в Приднестровье лекарственных средств и оборудования, прежде всего необходимых для лечебных учреждений, а также для розничной продажи в аптекарских сетях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приднестровская сторона представила сведения относительно медикаментов, в которых есть насущная потребность, и по которым имели место отказы, и призвала содействовать их беспрепятственному ввозу в республику. Достигнута договоренность обменяться в письменном порядке перечнем этих препаратов.
На встрече обсуждались отдельные аспекты законодательного регулирования импорта медикаментов и соответствующих лабораторных исследований. Приднестровская сторона коснулась особенностей поставок лекарств, медицинских изделий и оборудования в качестве гуманитарной помощи, а также высказалась за то, чтобы вопрос квалификации медиков приднестровских бригад скорой помощи не препятствовал доставке ургентных в лечебные учреждения за пределами территорий сторон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.