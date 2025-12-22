Молдавские и приднестровские эксперты обсудили импорт медикаментов

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Молдавские и приднестровские эксперты по вопросам здравоохранения обсудили в понедельник в Бендерах проблему импорта медикаментов в Приднестровье, Молдавские и приднестровские эксперты по вопросам здравоохранения обсудили в понедельник в Бендерах проблему импорта медикаментов в Приднестровье, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики.

"Профильные специалисты предметно обсудили накопившиеся проблемы в части импорта в Приднестровье лекарственных средств и оборудования, прежде всего необходимых для лечебных учреждений, а также для розничной продажи в аптекарских сетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приднестровская сторона представила сведения относительно медикаментов, в которых есть насущная потребность, и по которым имели место отказы, и призвала содействовать их беспрепятственному ввозу в республику. Достигнута договоренность обменяться в письменном порядке перечнем этих препаратов.

На встрече обсуждались отдельные аспекты законодательного регулирования импорта медикаментов и соответствующих лабораторных исследований. Приднестровская сторона коснулась особенностей поставок лекарств, медицинских изделий и оборудования в качестве гуманитарной помощи, а также высказалась за то, чтобы вопрос квалификации медиков приднестровских бригад скорой помощи не препятствовал доставке ургентных в лечебные учреждения за пределами территорий сторон.