ЕС видит в Молдавии источник сырья и дешевой рабочей силы, считает эксперт

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Молдавия может вступить в Евросоюз только на правах "бедного родственника", которого используют ради получения сырья и дешевой рабочей силы, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.

"У нас ситуация не просто катастрофическая, она продолжает ухудшаться, мы направляем деньги не на развитие страны, а на покрытие процентов по ранее взятым кредитам, это нарастает как снежный ком. Долги растут в геометрической прогрессии. И нынешняя власть не предлагает никакой практической программы, нам представляют пустой треп, никаких идей о том, как нивелировать ситуацию и обеспечить развитие", - подчеркнул Пойсик.