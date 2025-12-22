ЕС видит в Молдавии источник сырья и дешевой рабочей силы, считает эксперт

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Молдавия может вступить в Евросоюз только на правах "бедного родственника", которого используют ради получения сырья и дешевой рабочей силы, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли республики, доктор экономических наук Михаил Пойсик.
"У нас за прошлый год ВВП - 3,972 тысячи долларов на душу населения, у ЕС - 34,859 тысячи долларов на душу населения. Мы говорим, что хотим попасть в ЕС, но в качестве кого? Бедного родственника? Разрыв между ЕС и нами продолжает увеличиваться, чтобы начать догонять Евросоюз - мы должны получать +6% ВВП каждый год. Власти продолжают твердить, что мы идем в Европу, но использовать нас можно лишь как доноров сырья и дешевой рабочей силы", - заявил Пойсик.
По словам эксперта, Запад готов видеть Молдавию исключительно в виде своей колонии, поскольку страна не развивается.
"У нас ситуация не просто катастрофическая, она продолжает ухудшаться, мы направляем деньги не на развитие страны, а на покрытие процентов по ранее взятым кредитам, это нарастает как снежный ком. Долги растут в геометрической прогрессии. И нынешняя власть не предлагает никакой практической программы, нам представляют пустой треп, никаких идей о том, как нивелировать ситуацию и обеспечить развитие", - подчеркнул Пойсик.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.