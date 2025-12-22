Конфликт на Украине обнажил крах оборонной стратегии ЕС, считает эксперт

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал отсутствие у Европы внятной оборонной стратегии и достаточных ресурсов, в связи с чем Брюссель обратил взоры на Турцию, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий эксперт в области международных отношений Юсуф Эльмас.
"Европейская система обороны фактически исчерпала себя на украинском направлении. У Европы есть вооружение, но нет достаточного числа военнослужащих, отсутствуют стратегия и политическая воля", - заявил собеседник агентства.
По его словам, внимание всё чаще обращается к "Турции и турецкому солдату".
Эльмас подчеркнул, что "Турция не может рассматриваться как резерв человеческих ресурсов", призванный компенсировать ослабление оборонных возможностей других стран без учёта собственных геополитических интересов Анкары.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в европейских столицах идет целенаправленная подготовка к вооружённому столкновению с Россией, которое там считают неизбежным. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, заявил в свою очередь проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если она начнет, то Москва готова к этому прямо сейчас. Путин также добавил, что если Европа вдруг начнет противостояние с Россией, то быстро может произойти ситуация, когда Москве не с кем будет договариваться.