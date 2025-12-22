Конфликт на Украине обнажил крах оборонной стратегии ЕС, считает эксперт

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал отсутствие у Европы внятной оборонной стратегии и достаточных ресурсов, в связи с чем Брюссель обратил взоры на Турцию, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий эксперт в области международных отношений Юсуф Эльмас.

Европа пытается расширить украинский конфликт на Турцию , проявляя политическую слепоту, что может обернуться тяжелыми последствиями для всего мира, изложил ранее свою оценку РИА Новости турецкий эксперт по внешней политике Гёкхун Гёчмен.

"Европейская система обороны фактически исчерпала себя на украинском направлении. У Европы есть вооружение, но нет достаточного числа военнослужащих, отсутствуют стратегия и политическая воля", - заявил собеседник агентства.

По его словам, внимание всё чаще обращается к "Турции и турецкому солдату".

Эльмас подчеркнул, что "Турция не может рассматриваться как резерв человеческих ресурсов", призванный компенсировать ослабление оборонных возможностей других стран без учёта собственных геополитических интересов Анкары

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в европейских столицах идет целенаправленная подготовка к вооружённому столкновению с Россией , которое там считают неизбежным. Европа и Украина выступают против дипломатического решения проблемы и намерены затянуть конфликт, заявил в свою очередь проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.