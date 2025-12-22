Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснила, почему Франция может снизить финансирование Украины
11:35 22.12.2025
Политолог объяснила, почему Франция может снизить финансирование Украины
Политолог объяснила, почему Франция может снизить финансирование Украины
Политолог объяснила, почему Франция может снизить финансирование Украины

Обичкина: Франция может снизить финансирование Украины из-за проблем в экономике

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Франция может снизить финансирование Украины в связи с экономическими проблемами, которые происходят в стране, в том числе из-за растущего внешнего долга, заявила в беседе с РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина.
"В финансировании Украины проблемы, возможно, оно будет сворачиваться, ну, по крайней мере, во Франции. Это сейчас проблема такая сочетательная. Во-первых, это возросший за последний год государственный долг, а, во-вторых, во Франции до сих пор не принят бюджет на следующий год", - заявила Обичкина.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
Вчера, 03:24
Эксперт отметила, что эти проблемы мешают Парижу дать "хоть какие-то щедрые обещания Киеву". Кроме того, ЕС отказались использовать российские активы, которых было достаточно и на территории Франции, для помощи Украины, а Париж не готов рисковать рейтингом собственных банков в этом вопросе.
В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Совет ЕС сообщал, что Венгрия, Словакия и Чехия не будут участвовать в обеспечении этого кредита.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:38
Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
21 декабря, 09:21
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЕвгения ОбичкинаВладимир ПутинЕвросоюзМГИМОG7
 
 
