Политолог объяснила, почему Франция может снизить финансирование Украины

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Франция может снизить финансирование Украины в связи с экономическими проблемами, которые происходят в стране, в том числе из-за растущего внешнего долга, заявила в беседе с РИА Новости профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Евгения Обичкина.