Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране

"Мы, в Германии, должны больше работать. Для сравнения: количество отработанных часов в год в Германии на 25% меньше, чем в США. С учетом предстоящих пенсионных реформ это также означает, что мы должны обсудить вопрос о продолжительности трудовой жизни, а фактически – о повышении пенсионного возраста. Те, кто не хотят этого, должны быть, по крайней мере, готовы создать стимулы для увеличения количества отработанных часов в неделю… Экономический рост является основным условием для того, чтобы мы могли вообще позволить себе социальное государство в его сегодняшнем виде", - заключила Райхе.