Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране

БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
"Экономическая ситуация в Германии очень серьезная. Впервые с момента образования ФРГ мы не можем выполнить обещание… что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее", - сказала Райхе в интервью порталу t-online.
В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения.
"Структурные проблемы, связанные с демографическими изменениями, рынком труда, системами социального обеспечения и высокими затратами на энергию, накладываются на геополитическую перестройку: экспорт сделал Германию сильной, но теперь его сокращение отбрасывает нас", - заметила министр.
В этой связи она, в частности, упомянула пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, которые, по ее словам, поставили под угрозу действующую "бизнес-модель Германии".
Говоря о стимулировании экономического роста в стране, Райхе выступила, помимо прочего, за повышение пенсионного возраста либо в качестве альтернативы увеличение продолжительности рабочей недели.
"Мы, в Германии, должны больше работать. Для сравнения: количество отработанных часов в год в Германии на 25% меньше, чем в США. С учетом предстоящих пенсионных реформ это также означает, что мы должны обсудить вопрос о продолжительности трудовой жизни, а фактически – о повышении пенсионного возраста. Те, кто не хотят этого, должны быть, по крайней мере, готовы создать стимулы для увеличения количества отработанных часов в неделю… Экономический рост является основным условием для того, чтобы мы могли вообще позволить себе социальное государство в его сегодняшнем виде", - заключила Райхе.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.