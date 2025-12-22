Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ekonomika-2063934382.html
Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране
Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране - РИА Новости, 22.12.2025
Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:39:00+03:00
2025-12-22T18:39:00+03:00
в мире
германия
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg
https://ria.ru/20251117/germaniya-2055305993.html
https://ria.ru/20251222/germaniya-2063705474.html
https://ria.ru/20251221/plan-2063670233.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_267:136:2816:2048_1920x0_80_0_0_270052888e1afefe9e358c5d7f4a4a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, россия, дональд трамп
В мире, Германия, США, Россия, Дональд Трамп
Министр экономики Германии предупредила об ухудшении ситуации в стране

Глава Минэкономики Германии предупредила об ухудшении экономической ситуации

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе оценила экономическое положение Германии как очень серьезное и предупредила немцев о том, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
"Экономическая ситуация в Германии очень серьезная. Впервые с момента образования ФРГ мы не можем выполнить обещание… что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее", - сказала Райхе в интервью порталу t-online.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Германия начала думать о демонтаже Евросоюза
17 ноября, 08:00
В числе причин ухудшения экономического положения в Германии она назвала ряд структурных проблем, высокие цены на энергоносители, а также геополитические изменения.
"Структурные проблемы, связанные с демографическими изменениями, рынком труда, системами социального обеспечения и высокими затратами на энергию, накладываются на геополитическую перестройку: экспорт сделал Германию сильной, но теперь его сокращение отбрасывает нас", - заметила министр.
В этой связи она, в частности, упомянула пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, которые, по ее словам, поставили под угрозу действующую "бизнес-модель Германии".
Говоря о стимулировании экономического роста в стране, Райхе выступила, помимо прочего, за повышение пенсионного возраста либо в качестве альтернативы увеличение продолжительности рабочей недели.
Витрина закрывающего магазина модной компании с надписью Все должно быть распродано, Гессен, Франкфурт-на-Майне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На грани разорения: Германия теряет основу своего благополучия
Вчера, 08:00
"Мы, в Германии, должны больше работать. Для сравнения: количество отработанных часов в год в Германии на 25% меньше, чем в США. С учетом предстоящих пенсионных реформ это также означает, что мы должны обсудить вопрос о продолжительности трудовой жизни, а фактически – о повышении пенсионного возраста. Те, кто не хотят этого, должны быть, по крайней мере, готовы создать стимулы для увеличения количества отработанных часов в неделю… Экономический рост является основным условием для того, чтобы мы могли вообще позволить себе социальное государство в его сегодняшнем виде", - заключила Райхе.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России
21 декабря, 17:35
 
В миреГерманияСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала