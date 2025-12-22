https://ria.ru/20251222/ekonomika-2063728814.html
Эксперт рассказала о росте российской экономики
Эксперт рассказала о росте российской экономики
Эксперт рассказала о росте российской экономики
Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина...
2025-12-22T05:30:00+03:00
экономика
эксперт ра
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"По итогам этого года темпы роста будут на уровне 1,3%, к концу 2026 мы ожидаем такой же показатель, но с просадкой чуть выше нуля в середине года", - сказала она.
Согласно прогнозу Банка России, по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса.