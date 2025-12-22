Рейтинг@Mail.ru
05:30 22.12.2025
Эксперт рассказала о росте российской экономики
Эксперт рассказала о росте российской экономики
экономика, эксперт ра
Экономика, Эксперт РА
Эксперт рассказала о росте российской экономики

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская экономика по итогам текущего и следующего года вырастет на 1,3%, рассказала в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"По итогам этого года темпы роста будут на уровне 1,3%, к концу 2026 мы ожидаем такой же показатель, но с просадкой чуть выше нуля в середине года", - сказала она.
Согласно прогнозу Банка России, по итогам 2025 года темп роста ВВП составит 0,5-1%. В 2026 году темп роста ВВП прогнозируется в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса.
