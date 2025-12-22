Рейтинг@Mail.ru
ЕК переместила из Литвы на Украину тепловую электростанцию
15:31 22.12.2025
ЕК переместила из Литвы на Украину тепловую электростанцию
Еврокомиссия полностью переместила из Литвы на Украину тепловую электростанцию, которая сможет обеспечивать энергией около миллиона украинцев, говорится в... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
украина
литва
россия
дмитрий песков
еврокомиссия
евросоюз
вооруженные силы украины
украина
литва
россия
в мире, украина, литва, россия, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Литва, Россия, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссия полностью переместила из Литвы на Украину тепловую электростанцию, которая сможет обеспечивать энергией около миллиона украинцев, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Еврокомиссия успешно переместила из Литвы на Украину полноценную тепловую электростанцию, завершив крупнейшую на сегодняшний день координированную логистическую операцию", - сказано в документе.
Уточняется, что эта операция, осуществлявшаяся в течение 11 месяцев, включала 149 перевозок общим весом 2399 тонн оборудования. Электростанция способна обеспечивать электроэнергией примерно один миллион украинцев.
По данным ЕС, поддержка союза энергетического сектора Украины позволила обеспечить потребности около девяти миллионов человек, включая поставку 9,5 тысячи генераторов и 7,2 тысячи трансформаторов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В миреУкраинаЛитваРоссияДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
