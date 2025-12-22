Рейтинг@Mail.ru
ЕК отказалась подтвердить, что 20-й пакет антироссийских санкций готов - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ek-2063856267.html
ЕК отказалась подтвердить, что 20-й пакет антироссийских санкций готов
ЕК отказалась подтвердить, что 20-й пакет антироссийских санкций готов - РИА Новости, 22.12.2025
ЕК отказалась подтвердить, что 20-й пакет антироссийских санкций готов
Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге отказался подтвердить информацию журналистов о том, что 20-й пакет санкций ЕС против России уже... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:03:00+03:00
2025-12-22T15:03:00+03:00
в мире
россия
москва
кайя каллас
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251222/sanktsii-2063822593.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК отказалась подтвердить, что 20-й пакет антироссийских санкций готов

Еврокомиссия не прокомментировала 20-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге отказался подтвердить информацию журналистов о том, что 20-й пакет санкций ЕС против России уже готов и будет обсуждаться со странами в январе.
Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что ЕС работает над 20-м пакета санкций против России.
«

"Как вам хорошо известно, мы не комментируем будущие пакеты, которые всё ещё обсуждаются, за исключением того, что можем подтвердить: мы продолжаем очень тесно работать с государствами-членами", - сказал он.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями . С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций .
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Совет ЕС продлил действие 19 пакетов антироссийских санкций
Вчера, 13:19
 
В миреРоссияМоскваКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала