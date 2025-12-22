БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге отказался подтвердить информацию журналистов о том, что 20-й пакет санкций ЕС против России уже готов и будет обсуждаться со странами в январе.
Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что ЕС работает над 20-м пакета санкций против России.
«
"Как вам хорошо известно, мы не комментируем будущие пакеты, которые всё ещё обсуждаются, за исключением того, что можем подтвердить: мы продолжаем очень тесно работать с государствами-членами", - сказал он.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями . С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций .
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны