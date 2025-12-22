Рейтинг@Mail.ru
14:50 22.12.2025
ЕК не подтвердила представительство Каллас в случае контактов с Россией
ЕК не подтвердила представительство Каллас в случае контактов с Россией
Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге не смог подтвердить журналистам, что глава евродипломатии Кая Каллас будет представлять ЕС в случае РИА Новости, 22.12.2025
в мире, россия, сша, киев, кайя каллас, дмитрий песков, евросоюз, эммануэль макрон, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Киев, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия
ЕК не подтвердила представительство Каллас в случае контактов с Россией

ЕК не подтвердила, что Каллас будет представлять ЕС в случае контактов с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге не смог подтвердить журналистам, что глава евродипломатии Кая Каллас будет представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией.
Каллас заявила 1 декабря, что если США окажут на Киев давление для достижения мира, то это будет не в интересах ЕС. Она также заявила, что ведение переговоров с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
20 декабря, 22:51
"О чём вы говорите, остаётся гипотетическим. Я не буду спекулировать о том, кто может представлять ЕС на возможных будущих мирных переговорах", - ответил он на просьбу подтвердить, что Каллас будет представлять ЕС в случае возобновления этого диалога.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией
Вчера, 14:47
 
