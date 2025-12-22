Рейтинг@Mail.ru
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ek-2063851105.html
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 22.12.2025
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией
Официальный представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на просьбу прокомментировать заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:47:00+03:00
2025-12-22T14:47:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251222/makron-2063773628.html
https://ria.ru/20251222/mema-2063739626.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин, еврокомиссия
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Еврокомиссия
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией

Аль-Ануни: ЕК приветствует любые мирные усилия по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на просьбу прокомментировать заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, ответил, что ЕК приветствует любые мирные усилия по Украине.
Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Politico раскрыло роль Макрона в решении ЕС по изъятию российских активов
Вчера, 10:42
"Мы продолжаем координироваться с государствами-членами в контексте их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине, и приветствуем любые мирные усилия", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Как сообщало ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, администрация президента Макрона после его слов о том, что было бы "полезно" возобновить диалог с РФ, заявила, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для этого.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном и что намерения французского лидера можно оценить только положительно, если есть обоюдная политическая воля.
В РФ всегда заявляли, что открыты к диалогу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Макрона о Путине вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:43
 
В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала