В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией - РИА Новости, 22.12.2025
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией
Официальный представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на просьбу прокомментировать заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
еврокомиссия
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Еврокомиссия
В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией
Аль-Ануни: ЕК приветствует любые мирные усилия по Украине
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на просьбу прокомментировать заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, ответил, что ЕК приветствует любые мирные усилия по Украине.
Ранее Макрон
заявил, что Европе
было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным
и лидером Франции
Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.
"Мы продолжаем координироваться с государствами-членами в контексте их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине
, и приветствуем любые мирные усилия", - сказал он на брифинге в Брюсселе
.
Как сообщало ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, администрация президента Макрона после его слов о том, что было бы "полезно" возобновить диалог с РФ, заявила, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для этого.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном и что намерения французского лидера можно оценить только положительно, если есть обоюдная политическая воля.
В РФ всегда заявляли, что открыты к диалогу.