В ЕК прокомментировали предложение Макрона о диалоге с Россией

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Официальный представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на просьбу прокомментировать заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией, ответил, что ЕК приветствует любые мирные усилия по Украине.

"Мы продолжаем координироваться с государствами-членами в контексте их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине , и приветствуем любые мирные усилия", - сказал он на брифинге в Брюсселе

Как сообщало ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, администрация президента Макрона после его слов о том, что было бы "полезно" возобновить диалог с РФ, заявила, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для этого.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном и что намерения французского лидера можно оценить только положительно, если есть обоюдная политическая воля.