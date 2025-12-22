https://ria.ru/20251222/efimov-2063920708.html
Ефимов: технологии помогли вдвое сократить сроки строительства в Москве
22.12.2025
Ефимов: технологии помогли вдвое сократить сроки строительства в Москве
Новые технологии помогли вдвое сократить сроки строительства домов по программе реновации в Москве, сообщил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по...
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новые технологии помогли вдвое сократить сроки строительства домов по программе реновации в Москве, сообщил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Дефицит кадров есть, мы его наблюдаем на многих объектах. И, конечно, самый действенный способ увеличения производительности труда – это повышение механизации и использование префаб-технологий. За счет их внедрения мы в среднем сократили строительство домов относительно прежних периодов программы по реновации в два раза", - сказал он.
В качестве примера заммэра привел готовящийся к сдаче в скором времени дом площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, который возводили всего шесть с половиной месяцев.
Как отметил Ефимов, сейчас столичные власти активно работают над внедрением аналогичных технологий и в метростроении.