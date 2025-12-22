Рейтинг@Mail.ru
Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/efimov-2063915042.html
Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве
Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве - РИА Новости, 22.12.2025
Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве
В Москве по итогам 2025 года ожидается ввод около 6,5 миллиона квадратных метров жилья, как и в прошлом году, что позволяет говорить о стабильности в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:00:00+03:00
2025-12-22T18:00:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
https://ria.ru/20251222/efimov-2063913540.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве

Ефимов: строительная сфера в Москве чувствует себя уверенно

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Москве по итогам 2025 года ожидается ввод около 6,5 миллиона квадратных метров жилья, как и в прошлом году, что позволяет говорить о стабильности в строительной сфере, заявил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Если говорить про жилищное строительство в городе в целом, то эта сфера экономики чувствует себя вполне уверенно, стабильно. По итогам этого года у нас ввод будет на уровне прошлого – порядка 6,5 миллиона квадратных метров", - сказал он, добавив, что запланированные проекты запускаются в реализацию.
Заммэра также рассказал, что текущий год стал рекордным по выдаче разрешений на возведение нежилой недвижимости. Его результат - 7 миллионов "квадратов".
"Если такое количество проектов начинают и запускают в сфере нежилой недвижимости, то это говорит о том, что у инвесторов есть уверенность в завтрашнем дне", - подчеркнул Ефимов, отметив, что текущая ситуация говорит о балансировке рынка.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы не будет
Вчера, 17:53
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала