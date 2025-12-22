Ефимов заявил о стабильности в стройотрасли в Москве

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Москве по итогам 2025 года ожидается ввод около 6,5 миллиона квадратных метров жилья, как и в прошлом году, что позволяет говорить о стабильности в строительной сфере, заявил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Если говорить про жилищное строительство в городе в целом, то эта сфера экономики чувствует себя вполне уверенно, стабильно. По итогам этого года у нас ввод будет на уровне прошлого – порядка 6,5 миллиона квадратных метров", - сказал он, добавив, что запланированные проекты запускаются в реализацию.

Заммэра также рассказал, что текущий год стал рекордным по выдаче разрешений на возведение нежилой недвижимости. Его результат - 7 миллионов "квадратов".