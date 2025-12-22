https://ria.ru/20251222/efimov-2063913540.html
Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы не будет
Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы не будет - РИА Новости, 22.12.2025
Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы не будет
Благодаря высоким темпам ввода дефицита жилья в Москве в ближайшие годы точно не будет, заявил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:53:00+03:00
2025-12-22T17:53:00+03:00
2025-12-22T17:53:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_57d4ce139c8dc4ce6c1c27a793b16b42.jpg
https://ria.ru/20251222/efimov-2063851497.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017951136_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c3c9da5e381a36c001c89a2be984d55a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы не будет
Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы точно не будет
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Благодаря высоким темпам ввода дефицита жилья в Москве в ближайшие годы точно не будет, заявил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Дефицита жилой недвижимости точно не будет. Объем ввода жилой недвижимости, который мы наблюдали последние три-четыре года, нехарактерно высокий для Москвы", - сказал он.
Как отметил он, ранее в Москве каждый год обычно строили 4-5 миллионов квадратных метров рыночного жилья, и сейчас столица постепенно возвращается к аналогичным показателям. По словам заммэра, этого количества достаточно, чтобы москвичи могли улучшать свои жилищные условия.