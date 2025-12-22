© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: дефицита жилья в Москве в ближайшие годы не будет

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Благодаря высоким темпам ввода дефицита жилья в Москве в ближайшие годы точно не будет, заявил в интервью телеканалу РБК заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Дефицита жилой недвижимости точно не будет. Объем ввода жилой недвижимости, который мы наблюдали последние три-четыре года, нехарактерно высокий для Москвы", - сказал он.