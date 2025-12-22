© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: к 2030 году в Москве планируют построить 31 станцию метро

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Москве к 2030 году планируют возвести 31 станцию метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью РБК.

По его словам, принимая решение о строительстве метро в любом районе, важно обращать внимание на то, есть ли там стройка жилых кварталов или потенциал развития.

"Мы возобновили те объемы строительства, которые были в городе ранее. Сейчас занимаемся тем, чтобы ускорять строительство метро за счет внедрения как раз новых технологий, оптимизации тех решений, которые мы используем, чтобы построить метро быстрее", - добавил Ефимов.