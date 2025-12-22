https://ria.ru/20251222/efimov-2063851497.html
Ефимов: к 2030 году в Москве планируют построить 31 станцию метро
Ефимов: к 2030 году в Москве планируют построить 31 станцию метро - РИА Новости, 22.12.2025
Ефимов: к 2030 году в Москве планируют построить 31 станцию метро
В Москве к 2030 году планируют возвести 31 станцию метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью РБК.
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: к 2030 году в Москве планируют построить 31 станцию метро
Ефимов: к 2030 году в Москве планируют возвести 31 станцию метро
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Москве к 2030 году планируют возвести 31 станцию метро, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью РБК.
По его словам, принимая решение о строительстве метро в любом районе, важно обращать внимание на то, есть ли там стройка жилых кварталов или потенциал развития.
"Мы возобновили те объемы строительства, которые были в городе ранее. Сейчас занимаемся тем, чтобы ускорять строительство метро за счет внедрения как раз новых технологий, оптимизации тех решений, которые мы используем, чтобы построить метро быстрее", - добавил Ефимов.
Заммэра подчеркнул, что основные работы проходят на Рублёво-Архангельской, Бирюлёвской и Троицкой линиях. Также идет строительство ряда станций еще на нескольких действующих линиях.