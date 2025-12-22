https://ria.ru/20251222/dzyadko-2063970771.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко* - РИА Новости, 22.12.2025
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*
Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда "Дождя"** Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T23:53:00+03:00
2025-12-22T23:53:00+03:00
2025-12-22T23:53:00+03:00
россия
тихон дзядко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
дождь (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_0:87:1833:1118_1920x0_80_0_0_d00e10f8d1075414530a70503607dad4.jpg
https://ria.ru/20251222/kasparov-2063910648.html
https://ria.ru/20251101/kotrikadze-2052368618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776091438_24:0:1657:1225_1920x0_80_0_0_8810c52acee42f0ee638c1c3ec521318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихон дзядко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, дождь (телеканал)
Россия, Тихон Дзядко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Дождь (телеканал)
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*
Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда «Дождя» Дзядко
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда "Дождя"** Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Дзядко
* … оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.
Там указано, что он покинул Россию
2 марта 2022 года, вылетев в Стамбул
.
Защита, как отмечается в документе, просила отменить решение о заочном аресте, ссылаясь на то, что "возбужденное уголовное дело противоречит международным обязательствам России".
Дзядко* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), он объявлен в международный розыск. Помимо этого, ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).
Ранее Головинский суд Москвы
выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя"** Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой*, им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до десяти лет колонии.
Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России