Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*
23:53 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/dzyadko-2063970771.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко* - РИА Новости, 22.12.2025
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*
Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда "Дождя"** Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T23:53:00+03:00
2025-12-22T23:53:00+03:00
россия
тихон дзядко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
дождь (телеканал)
россия
россия, тихон дзядко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, дождь (телеканал)
Россия, Тихон Дзядко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Дождь (телеканал)
Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*

Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда «Дождя» Дзядко

© РИА Новости / Илья ПиталевТихон Дзядко*
Тихон Дзядко* - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Тихон Дзядко*. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда "Дождя"** Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Дзядко* … оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.
Там указано, что он покинул Россию 2 марта 2022 года, вылетев в Стамбул.
Защита, как отмечается в документе, просила отменить решение о заочном аресте, ссылаясь на то, что "возбужденное уголовное дело противоречит международным обязательствам России".
Дзядко* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), он объявлен в международный розыск. Помимо этого, ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).
Ранее Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя"** Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой*, им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до десяти лет колонии.
Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России
РоссияТихон ДзядкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияДождь (телеканал)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
