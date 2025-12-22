Мосгорсуд признал законным заочный арест Дзядко*

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест главреда "Дождя"** Тихона Дзядко*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Дзядко * … оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе.

Там указано, что он покинул Россию 2 марта 2022 года, вылетев в Стамбул

Защита, как отмечается в документе, просила отменить решение о заочном аресте, ссылаясь на то, что "возбужденное уголовное дело противоречит международным обязательствам России".

Дзядко* вменяется часть 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента), он объявлен в международный розыск. Помимо этого, ему заочно предъявлено обвинение по статье 207.3 УК РФ (распространение фейков про армию).

Ранее Головинский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест журналисток "Дождя"** Екатерины Котрикадзе* и Валерии Ратниковой*, им вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и грозит до десяти лет колонии.

Все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, включен в перечень террористов и экстремистов