В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали
Пять человек пострадали, по предварительной информации, в результате ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, трое из них госпитализированы, рассказал РИА РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:45:00+03:00
2025-12-22T15:45:00+03:00
2025-12-22T15:55:00+03:00
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали
На востоке Москвы скорая помощь столкнулась с "Газелью", 5 человек пострадали
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительной информации, в результате ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, трое из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении улиц Перовской и Лазо, предварительно, столкнулись машина скорой помощи и "Газель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали пять человек, "женщина-фельдшер и двое мужчин госпитализированы". Обстоятельства ДТП выясняются.