Рейтинг@Mail.ru
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 22.12.2025 (обновлено: 15:55 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/dtp-2063870514.html
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали
Пять человек пострадали, по предварительной информации, в результате ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, трое из них госпитализированы, рассказал РИА РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:45:00+03:00
2025-12-22T15:55:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063874367_87:0:1193:622_1920x0_80_0_0_c7cc5ed9010eceb52c0c52f0f5c9355b.jpg
https://ria.ru/20251222/bashkirija-2063738197.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063874367_226:0:1055:622_1920x0_80_0_0_4cc4a6061db430573ae189d960512993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве скорая помощь столкнулась с "Газелью", пять человек пострадали

На востоке Москвы скорая помощь столкнулась с "Газелью", 5 человек пострадали

© Фото : Агентство "Москва"/TelegramДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы
ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Агентство "Москва"/Telegram
ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительной информации, в результате ДТП с машиной скорой помощи на востоке Москвы, трое из них госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении улиц Перовской и Лазо, предварительно, столкнулись машина скорой помощи и "Газель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадали пять человек, "женщина-фельдшер и двое мужчин госпитализированы". Обстоятельства ДТП выясняются.
Последствия столкновения самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Вчера, 08:27
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала