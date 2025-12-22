В Удмуртии рассказали о помощи пострадавшим в ДТП с микроавтобусом

УФА, 22 дек - РИА Новости. Всем пострадавшим в ДТП со школьным микроавтобусом в Удмуртии оказывается необходимая помощь, сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов в своём Telegram-канале.
По данным МЧС региона, при столкновении школьного микроавтобуса и легковой машины пострадали 14 человек, из них 8 детей. В минздраве Удмуртии РИА Новости сообщали, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, четверо - в средней степени тяжести. Всего госпитализированы 7 детей и трое взрослых. СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура подключилась к проверке обстоятельств аварии. Правоохранители уточняли РИА Новости, что пострадавшим детям от 13 до 16 лет, они ехали со спортивных соревнований из Завьялово в Сюмси.
Ефимов сообщил, что навестил пострадавших детей в республиканской детской больнице.
"Всего в больницы госпитализированы 7 детей и 3 взрослых. С врачами и министром здравоохранения Удмуртии Сергеем Багиным обсудили состояние пострадавших. Убедились, что детям и взрослым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сергей Андреевич ситуацию держит на контроле", - сообщил Ефимов.
