В Удмуртии рассказали о помощи пострадавшим в ДТП с микроавтобусом

"Всего в больницы госпитализированы 7 детей и 3 взрослых. С врачами и министром здравоохранения Удмуртии Сергеем Багиным обсудили состояние пострадавших. Убедились, что детям и взрослым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сергей Андреевич ситуацию держит на контроле", - сообщил Ефимов.