В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 22.12.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
Три человека ранены в Шебекинском и Волоконовском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов по автомобилям,... РИА Новости, 22.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
белгород
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилям пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Три человека ранены в Шебекинском и Волоконовском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов по автомобилям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Четыре муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранены три мирных жителя. В Шебекинском округе на участке автодороги "Шебекино - Зиборовка" беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Мужчину с баротравмой бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 города Белгород. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в Волоконовском округе в районе поселка Красный Пахарь в результате удара FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара. Женщина со множественными осколочными ранениями плеча и мужчина с осколочным ранением лопатки и термическим ожогом кисти госпитализируются в больницу, уточнил Гладков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
