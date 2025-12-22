В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека

Глава региона добавил, что в Волоконовском округе в районе поселка Красный Пахарь в результате удара FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара. Женщина со множественными осколочными ранениями плеча и мужчина с осколочным ранением лопатки и термическим ожогом кисти госпитализируются в больницу, уточнил Гладков.