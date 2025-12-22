https://ria.ru/20251222/dron-2063950186.html
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали три человека
Три человека ранены в Шебекинском и Волоконовском округах Белгородской области в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов по автомобилям,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:39:00+03:00
2025-12-22T19:39:00+03:00
2025-12-22T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
белгород
В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилям пострадали три человека